Собянин назвал циничными попытки вовлечения детей в незаконную акцию
17:30 22.01.2021 (обновлено: 17:42 22.01.2021)
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в акциях столице 23 января.
"Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту ситуацию несовершеннолетних. Очень прошу обратить на это внимание родителей и не подвергать детей риску в угоду провокаторам", — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участвовать в акции призывают "определенные провокаторы".
Отдельное внимание уделяется школьникам и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.