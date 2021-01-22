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https://ria.ru/20210122/aeroflot-1594229452.html
"Аэрофлот" изменил требования для вылетающих во Францию и Нидерланды
"Аэрофлот" изменил требования для вылетающих во Францию и Нидерланды
"Аэрофлот" уведомил пассажиров, вылетающих во Францию и Нидерланды, об изменениях в требовании к документам, необходимым для въезда в данные страны, сообщила... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:07
2021-01-22T21:33
распространение коронавируса
аэрофлот
франция
нидерланды
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" уведомил пассажиров, вылетающих во Францию и Нидерланды, об изменениях в требовании к документам, необходимым для въезда в данные страны, сообщила пресс-служба авиакомпании.Уточняется, что вылетающим во Францию необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19, выполненного методом ПЦР не позднее 72 часов до вылета. Пассажирам рейсов "Аэрофлот" в Нидерланды, старше 13 лет, необходимо предоставить результаты отрицательного экспресс-теста на COVID-19 выполненного не ранее чем за 4 часа до вылета."С 23 января правительством Нидерландов изменены требования к документам, необходимым для въезда в страну. Введено новое требование по предоставлению результата отрицательного экспресс-теста на COVID-19 ... выполненного не ранее 4 часов до вылета рейса. Новое требование распространяется на всех пассажиров старше 13 лет... и является дополнительным к обязательному наличию справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия, декларации об отрицательном тесте и декларации о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиры старше 11 лет, следующие во Францию, должны иметь при себе сертификат на французском или английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Тесты, выполненные методом, отличным от ПЦР, больше не принимаются."Аэрофлот уведомляет пассажиров, вылетающих во Францию, о требованиях властей Франции по предоставлению отрицательного теста на COVID-19, выполненного методом ПЦР не позднее 72 часов до вылета", - добавляется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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аэрофлот, франция, нидерланды

"Аэрофлот" изменил требования для вылетающих во Францию и Нидерланды

21:07 22.01.2021 (обновлено: 21:33 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" уведомил пассажиров, вылетающих во Францию и Нидерланды, об изменениях в требовании к документам, необходимым для въезда в данные страны, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Уточняется, что вылетающим во Францию необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19, выполненного методом ПЦР не позднее 72 часов до вылета. Пассажирам рейсов "Аэрофлот" в Нидерланды, старше 13 лет, необходимо предоставить результаты отрицательного экспресс-теста на COVID-19 выполненного не ранее чем за 4 часа до вылета.
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"С 23 января правительством Нидерландов изменены требования к документам, необходимым для въезда в страну. Введено новое требование по предоставлению результата отрицательного экспресс-теста на COVID-19 ... выполненного не ранее 4 часов до вылета рейса. Новое требование распространяется на всех пассажиров старше 13 лет... и является дополнительным к обязательному наличию справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия, декларации об отрицательном тесте и декларации о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры старше 11 лет, следующие во Францию, должны иметь при себе сертификат на французском или английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Тесты, выполненные методом, отличным от ПЦР, больше не принимаются.
"Аэрофлот уведомляет пассажиров, вылетающих во Францию, о требованиях властей Франции по предоставлению отрицательного теста на COVID-19, выполненного методом ПЦР не позднее 72 часов до вылета", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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