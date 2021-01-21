Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, сообщил Белый дом.
"Этим письмом правительство Соединенных Штатов отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором говорилось, что правительство Соединенных Штатов намерено выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начиная с 6 июля 2021. Соединенные Штаты намерены остаться членом Всемирной организации здравоохранения", - говорится в письме.
Байден отмечает ключевую роль ВОЗ в глобальной борьбе с пандемией коронавируса и другими угрозами глобальному здоровью. США заявляют о намерении принимать полноценное участие в борьбе с такими угрозами и развитии глобального здравоохранения, а также играть роль мирового лидера в этом деле.
Предыдущий президент США Дональд Трамп в начале июля прошлого года направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Трамп заявлял, что страна прекращает отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Байден в первый день своего президентства подписал указ о возвращении США в ВОЗ. Гутерреш приветствовал это решение.