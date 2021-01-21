https://ria.ru/20210121/voz-1593942563.html

Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ

Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ

Новый президент США Джо Байден направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:04

2021-01-21T07:04

2021-01-21T07:04

антониу гутерреш

дональд трамп

воз

джо байден

китай

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, сообщил Белый дом.Байден отмечает ключевую роль ВОЗ в глобальной борьбе с пандемией коронавируса и другими угрозами глобальному здоровью. США заявляют о намерении принимать полноценное участие в борьбе с такими угрозами и развитии глобального здравоохранения, а также играть роль мирового лидера в этом деле.Предыдущий президент США Дональд Трамп в начале июля прошлого года направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Трамп заявлял, что страна прекращает отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.Байден в первый день своего президентства подписал указ о возвращении США в ВОЗ. Гутерреш приветствовал это решение.

https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593819663.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, дональд трамп, воз, джо байден, китай, оон, сша, в мире