Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/voz-1593942563.html
Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
Новый президент США Джо Байден направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:04
2021-01-21T07:04
антониу гутерреш
дональд трамп
воз
джо байден
китай
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593925633_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b9bb152c68222590fef4a533357ca9ef.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, сообщил Белый дом.Байден отмечает ключевую роль ВОЗ в глобальной борьбе с пандемией коронавируса и другими угрозами глобальному здоровью. США заявляют о намерении принимать полноценное участие в борьбе с такими угрозами и развитии глобального здравоохранения, а также играть роль мирового лидера в этом деле.Предыдущий президент США Дональд Трамп в начале июля прошлого года направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Трамп заявлял, что страна прекращает отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.Байден в первый день своего президентства подписал указ о возвращении США в ВОЗ. Гутерреш приветствовал это решение.
https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593819663.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593925633_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baa41f283178f28d537acce2afe03b64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, дональд трамп, воз, джо байден, китай, оон, сша, в мире

Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ

07:04 21.01.2021
 
© REUTERS / Saul Loeb/PoolДжо Байден во время церемонии инаугурации в Капитолии в Вашингтоне
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Saul Loeb/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, сообщил Белый дом.
"Этим письмом правительство Соединенных Штатов отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором говорилось, что правительство Соединенных Штатов намерено выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начиная с 6 июля 2021. Соединенные Штаты намерены остаться членом Всемирной организации здравоохранения", - говорится в письме.
Байден отмечает ключевую роль ВОЗ в глобальной борьбе с пандемией коронавируса и другими угрозами глобальному здоровью. США заявляют о намерении принимать полноценное участие в борьбе с такими угрозами и развитии глобального здравоохранения, а также играть роль мирового лидера в этом деле.
Предыдущий президент США Дональд Трамп в начале июля прошлого года направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Трамп заявлял, что страна прекращает отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Байден в первый день своего президентства подписал указ о возвращении США в ВОЗ. Гутерреш приветствовал это решение.
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 12:59Распространение коронавируса
Представитель ВОЗ заявила, что будет прививаться от коронавируса в России
 
Антониу ГутеррешДональд ТрампВОЗДжо БайденКитайООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Вирусолог оценил необходимость самоизоляции во время вакцинации
12:11В Китае восхитились способной "уничтожить США" российской ракетой
12:09В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"
12:01Москалькова считает права многодетных семей недостаточно гарантированными
11:56Топ-менеджер "дочек" РЖД назначен замглавы ФАС
11:54Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам
11:53Минтруд назвал число безработных россиян
11:52Названы неочевидные симптомы, указывающие на болезнь печени
11:51Nokia выпустит бюджетный смартфон за восемь тысяч рублей
11:50Уголовное дело против менеджеров Белгазпромбанка передали в суд
11:46Число пострадавших в крупном ДТП в Электростали выросло до десяти
11:40В Совфеде предложили сажать в тюрьму организаторов "трэш-стримов"
11:32В Италии вакцину от коронавируса получили более миллиона жителей
11:30Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек
11:29ГП призвала заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям 23 января
11:27В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
11:24Росгидромет спрогнозировал аномальную оттепель
11:20Украинского замминистра уволили после скандала с полицией
11:17В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19
11:15Вирусолог оценил перспективность российских вакцин от COVID-19
Лента новостейМолния