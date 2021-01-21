https://ria.ru/20210121/vaktsinatsiya-1593965909.html

На Колыме рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

На Колыме рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Власти Колымы открыли 26 пунктов для вакцинации от COVID-19, вакцину доставили во все округа региона, сообщает в четверг правительство области. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:51

2021-01-21T10:51

2021-01-21T10:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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здоровье - общество

магаданская область

общество

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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Колымы открыли 26 пунктов для вакцинации от COVID-19, вакцину доставили во все округа региона, сообщает в четверг правительство области.В Магаданской области COVID-19 заразились 7746 человек, умерли 78, выздоровели 7177 человек. Массовая вакцинация от коронавируса началась в регионе понедельник."Препаратом "Спутник V" обеспечены все городские округа региона, подготовлены 26 пунктов вакцинации. Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2646 человек. Первую и вторую дозу получил 881 житель региона. Цифры прозвучали на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, который провел губернатор Сергей Носов", - говорится в сообщении.Отмечается, что иммунизация колымчан будет идти безостановочно, вакцинацию планируют закончить до 1 июля 2021 года. Привить в регионе собираются около 60% населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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