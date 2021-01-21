https://ria.ru/20210121/vaktsinatsiya-1593965909.html
На Колыме рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
На Колыме рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Власти Колымы открыли 26 пунктов для вакцинации от COVID-19, вакцину доставили во все округа региона, сообщает в четверг правительство области. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:51
2021-01-21T10:51
2021-01-21T10:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей носов
здоровье - общество
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Колымы открыли 26 пунктов для вакцинации от COVID-19, вакцину доставили во все округа региона, сообщает в четверг правительство области.В Магаданской области COVID-19 заразились 7746 человек, умерли 78, выздоровели 7177 человек. Массовая вакцинация от коронавируса началась в регионе понедельник."Препаратом "Спутник V" обеспечены все городские округа региона, подготовлены 26 пунктов вакцинации. Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2646 человек. Первую и вторую дозу получил 881 житель региона. Цифры прозвучали на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, который провел губернатор Сергей Носов", - говорится в сообщении.Отмечается, что иммунизация колымчан будет идти безостановочно, вакцинацию планируют закончить до 1 июля 2021 года. Привить в регионе собираются около 60% населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей носов, здоровье - общество, магаданская область, общество