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На Колыме рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
На Колыме рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Власти Колымы открыли 26 пунктов для вакцинации от COVID-19, вакцину доставили во все округа региона, сообщает в четверг правительство области. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:51
2021-01-21T10:51
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сергей носов
здоровье - общество
магаданская область
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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Колымы открыли 26 пунктов для вакцинации от COVID-19, вакцину доставили во все округа региона, сообщает в четверг правительство области.В Магаданской области COVID-19 заразились 7746 человек, умерли 78, выздоровели 7177 человек. Массовая вакцинация от коронавируса началась в регионе понедельник."Препаратом "Спутник V" обеспечены все городские округа региона, подготовлены 26 пунктов вакцинации. Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2646 человек. Первую и вторую дозу получил 881 житель региона. Цифры прозвучали на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, который провел губернатор Сергей Носов", - говорится в сообщении.Отмечается, что иммунизация колымчан будет идти безостановочно, вакцинацию планируют закончить до 1 июля 2021 года. Привить в регионе собираются около 60% населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей носов, здоровье - общество, магаданская область, общество

На Колыме рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

10:51 21.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Колымы открыли 26 пунктов для вакцинации от COVID-19, вакцину доставили во все округа региона, сообщает в четверг правительство области.
В Магаданской области COVID-19 заразились 7746 человек, умерли 78, выздоровели 7177 человек. Массовая вакцинация от коронавируса началась в регионе понедельник.
"Препаратом "Спутник V" обеспечены все городские округа региона, подготовлены 26 пунктов вакцинации. Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2646 человек. Первую и вторую дозу получил 881 житель региона. Цифры прозвучали на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, который провел губернатор Сергей Носов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иммунизация колымчан будет идти безостановочно, вакцинацию планируют закончить до 1 июля 2021 года. Привить в регионе собираются около 60% населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей НосовЗдоровье - ОбществоМагаданская областьОбщество
 
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