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Туризм
https://ria.ru/20210121/turtsiya-1593983367.html
Эксперты рассказали, как россияне отдыхают зимой в Турции
Эксперты рассказали, как россияне отдыхают зимой в Турции
Российские туристы этой зимой для отдыха в Турции чаще всего выбирают отели категории "пять звезд", но, по сравнению с прошлой, стали немного скромнее, сообщает РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:17
2021-01-21T13:17
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские туристы этой зимой для отдыха в Турции чаще всего выбирают отели категории "пять звезд", но, по сравнению с прошлой, стали немного скромнее, сообщает Travelata.ru. По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, примерно 63 процента путевок куплены в "пятерки", но прошлой зимой их доля составляла 72 процента. До 18 процентов выросла доля туров в отели категории "три звезды" (год назад этот показатель был девять процентов). В "четверки" были реализованы 17 процентов путевок (год назад – 18 процентов). Доля других вариантов размещения составила два процента (год назад – один). Система "все включено" остается самой популярной у российских туристов – 39 процентов отдыхающих забронировали отдых с таким вариантом питания (год назад этот показатель составлял 54 процента). Почти не изменилась доля поездок с питанием "ультра все включено" — 25 процентов (против 24-х — год назад). Туры с завтраками забронировали 26 процентов отдыхающих (годом ранее – 14). "Завтраки и ужины" выбрали шесть процентов клиентов сервиса (в прошлом году их было столько же). Туры без питания предпочли четыре процента туристов (год назад – два).Самая дешевая путевка в Турцию, приобретенная в сервисе на зиму, стоила 9 222 рубля – в Аланью. За эти деньги турист полетит на шесть ночей в отель категории "три звезды" с завтраками.Самый дорогой тур в эту страну стоил 285 270 рублей. Двое путешественников отправились на Новый год в Белек в гостиницу "пять звезд" с системой питания "ультра все включено". "Из-за того, что многие популярные теплые направления закрыты, российские туристы стараются найти альтернативу, – говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров. – Зимой в Турции нельзя купаться в море, но в отелях есть подогреваемые бассейны, а на улице значительно теплее, чем в России. Кроме того, туристов привлекает относительно невысокая стоимость отдыха при высоком уровне сервиса".
https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html
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Эксперты рассказали, как россияне отдыхают зимой в Турции

13:17 21.01.2021
 
© Фото : Jacaranda Club & Resort BelekГостиница "Джакаранда" в городе Белек
Гостиница Джакаранда в городе Белек - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Jacaranda Club & Resort Belek
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские туристы этой зимой для отдыха в Турции чаще всего выбирают отели категории "пять звезд", но, по сравнению с прошлой, стали немного скромнее, сообщает Travelata.ru.
По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, примерно 63 процента путевок куплены в "пятерки", но прошлой зимой их доля составляла 72 процента. До 18 процентов выросла доля туров в отели категории "три звезды" (год назад этот показатель был девять процентов). В "четверки" были реализованы 17 процентов путевок (год назад – 18 процентов). Доля других вариантов размещения составила два процента (год назад – один).
Система "все включено" остается самой популярной у российских туристов – 39 процентов отдыхающих забронировали отдых с таким вариантом питания (год назад этот показатель составлял 54 процента). Почти не изменилась доля поездок с питанием "ультра все включено" — 25 процентов (против 24-х — год назад). Туры с завтраками забронировали 26 процентов отдыхающих (годом ранее – 14). "Завтраки и ужины" выбрали шесть процентов клиентов сервиса (в прошлом году их было столько же). Туры без питания предпочли четыре процента туристов (год назад – два).
Самая дешевая путевка в Турцию, приобретенная в сервисе на зиму, стоила 9 222 рубля – в Аланью. За эти деньги турист полетит на шесть ночей в отель категории "три звезды" с завтраками.
Самый дорогой тур в эту страну стоил 285 270 рублей. Двое путешественников отправились на Новый год в Белек в гостиницу "пять звезд" с системой питания "ультра все включено".
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"Из-за того, что многие популярные теплые направления закрыты, российские туристы стараются найти альтернативу, – говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров. – Зимой в Турции нельзя купаться в море, но в отелях есть подогреваемые бассейны, а на улице значительно теплее, чем в России. Кроме того, туристов привлекает относительно невысокая стоимость отдыха при высоком уровне сервиса".
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