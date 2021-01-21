https://ria.ru/20210121/sovfed-1593974289.html

В Совфеде предложили сажать в тюрьму организаторов "трэш-стримов"

В Совфеде предложили сажать в тюрьму организаторов "трэш-стримов"

Для организаторов трэш-стримов должно быть введено уголовное наказание, в том числе, лишение свободы на срок до шести лет, заявил глава комиссии Совета... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:40

2021-01-21T11:40

2021-01-21T12:06

евросоюз

совет федерации рф

алексей пушков

россия

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Для организаторов трэш-стримов должно быть введено уголовное наказание, в том числе, лишение свободы на срок до шести лет, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отметив, что если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то этот срок может быть больше."Следует дополнить 282 статью УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") новой статей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за трэш-стримы", - сказал Пушков на заседании комиссии в четверг.Наказание за такое преступление может предусматривать лишение свободы на срок от трёх до шести лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет или денежный штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.Парламентарий отметил, что сенаторов беспокоят не стримы как таковые, а их узкий сегмент - трэш-стримы, содержащие элементы насилия, унижения человеческого достоинства, способные нанести ущерб здоровью и жизни человека."Это становится все более распространённым, поэтому необходимо законодательно отреагировать на эту форму деятельности. Только за последние месяцы произошло четыре случая", - заявил Пушков.Как сообщил парламентарий, второй мерой, помимо уголовного наказания, может стать перекрытие возможности перевода денег трэш-стримерам на их трансляции."Третье направление - предписание интернет-платформам самим отфильтровывать подобные эфиры. Например, уже принят проект акта Евросоюза, согласно которому интернет-платформам предписывается фильтровать контент, который нарушает антимонопольное и рекламное законодательство. Такой же алгоритм можно распространить и на трэш-стримы с введением существенных штрафов за отказ это делать на регулярной основе" - сообщил глава комиссии.По его словам, сенаторы предлагают урегулировать законодательно эти моменты для того, чтобы предупредить такие преступления в будущем. "Мы должны это сделать, пока трэш-стримы не набрали ещё большую популярность", - подчеркнул Пушков.Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы".

https://ria.ru/20201204/zapret-1587705779.html

https://ria.ru/20201216/tresh-strimy-1589543550.html

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евросоюз, совет федерации рф, алексей пушков, россия, общество