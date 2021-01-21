https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593992057.html

Меркель заявила об очень сложной фазе пандемии коронавируса в Германии

Меркель заявила об очень сложной фазе пандемии коронавируса в Германии

Германия находится в очень сложной фазе пандемии, несмотря на снижение заболеваемости, смертность остается высокой, а британский штамм коронавируса грозит... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:09

2021-01-21T13:09

2021-01-21T13:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Германия находится в очень сложной фазе пандемии, несмотря на снижение заболеваемости, смертность остается высокой, а британский штамм коронавируса грозит третьей волной пандемии в стране, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Мы находимся в очень сложной фазе пандемии. Почему? Потому что у нас двойственная картина. С одной стороны, ежедневный прирост инфицированных снижается. Это хорошая новость. Нам также приходится лечить меньшее число людей в палатах интенсивной терапии, чем это было до Рождества и в рождественские дни", - заявила Меркель на пресс-конференции в четверг.По ее словам, другой стороной "картины" является то, что по-прежнему большое число людей умирает от коронавируса."Нам приходится иметь дело с большим числом смертей, это ужасно, только сегодня погибла тысяча человек. Это не просто цифры, это люди, которые погибли в одиночестве, это судьбы, это семьи, которые их оплакивают", - пояснила канцлер.Кроме того, Меркель отметила, что коронавирус остается "угрозой, и сегодня это угроза просматривается яснее, чем в начале года - это мутация вируса, которую мы видели в Великобритании, Ирландии, которая также была выявлена в Нидерландах, Дании и у нас". Она пояснил, что мутировавший коронавирус, по данным ученых, заразнее, чем ранее известная версия коронавируса. В Германии он пока не стал доминирующим, но его распространение нужно подавлять всеми возможными способами, потому что иначе "будет слишком поздно, чтобы предотвратить третью волну пандемии", подчеркнула она."Мы можем это предотвратить. …Еще есть время избежать угрозы, которую предоставляет этот мутировавший вирус", - заявила Меркель.Всего с начала эпидемии в Германии медики зафиксировали 2 088 400 случаев заражения и 49 783 летальных исхода, за последние сутки - более 20 тысяч инфицирования и тысячу смертельных исходов заболевания. Со 2 ноября в стране действует общенациональный режим ограничительных мер, который в среду был продлен до 14 февраля. Вакцинация в стране началась 27 декабря, как и в других странах ЕС, на настоящий момент привито около 1,3 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593953149.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире