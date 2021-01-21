https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593971027.html
Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
Большинство российских туристов и представителей индустрии гостеприимства считают, что введение "антиковидных паспортов" (паспортов вакцинации) на территории... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:45
2021-01-21T14:45
2021-01-21T14:45
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туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Большинство российских туристов и представителей индустрии гостеприимства считают, что введение "антиковидных паспортов" (паспортов вакцинации) на территории страны и для выезда за рубеж станет нарушением гражданских прав, сообщает АТОР."Значительная часть туристического сообщества, включая и самих туристов, считают, что введение "вакцинных паспортов" будет дискриминационным решением. Показательны в этом отношении и первые результаты опроса на сайте АТОР, где уже более 60 процентов респондентов выразили точку зрения, что введение отдельными регионами РФ "ковидных паспортов" (не говоря уже о привязке их к выезду за границу) будет "дискриминацией и нарушением прав туриста и гражданина", — прокомментировали ситуацию в ассоциации.Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих документов, что важно при пересечении границ.Однако в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил журналистам, что тема введения так называемых "антиковидных паспортов" для привившихся от коронавируса обсуждается пока только на уровне экспертов, и единой точки зрения по данному вопросу нет, как нет и никаких "дедлайнов" для принятия решений."Большинство опрошенных экспертов туррынка склоняются к тому, что последние заявления глав палат парламента и пресс-секретаря президента свидетельствуют о том, что власти не будут торопиться с принятием решений по "вакцинным паспортам", — прокомментировали ситуацию в АТОР.Специалисты туротрасли считают, что явное отсутствие единой позиции по этому вопросу, скорее всего, свидетельствует о том, что в госорганах внимательно следят за общественными настроениями и весьма жаркой дискуссией по этому поводу.
https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html
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туристы, паспорт, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Большинство российских туристов и представителей индустрии гостеприимства считают, что введение "антиковидных паспортов" (паспортов вакцинации) на территории страны и для выезда за рубеж станет нарушением гражданских прав, сообщает АТОР.
"Значительная часть туристического сообщества, включая и самих туристов, считают, что введение "вакцинных паспортов" будет дискриминационным решением. Показательны в этом отношении и первые результаты опроса на сайте АТОР, где уже более 60 процентов респондентов выразили точку зрения, что введение отдельными регионами РФ "ковидных паспортов" (не говоря уже о привязке их к выезду за границу) будет "дискриминацией и нарушением прав туриста и гражданина", — прокомментировали ситуацию в ассоциации.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих документов, что важно при пересечении границ.
Однако в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил журналистам, что тема введения так называемых "антиковидных паспортов" для привившихся от коронавируса обсуждается пока только на уровне экспертов, и единой точки зрения по данному вопросу нет, как нет и никаких "дедлайнов" для принятия решений.
"Большинство опрошенных экспертов туррынка склоняются к тому, что последние заявления глав палат парламента и пресс-секретаря президента свидетельствуют о том, что власти не будут торопиться с принятием решений по "вакцинным паспортам", — прокомментировали ситуацию в АТОР.
Специалисты туротрасли считают, что явное отсутствие единой позиции по этому вопросу, скорее всего, свидетельствует о том, что в госорганах внимательно следят за общественными настроениями и весьма жаркой дискуссией по этому поводу.