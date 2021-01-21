https://ria.ru/20210121/izbienie-1593944353.html

Семья избитого до смерти в отделе полиции приморца получит компенсацию

Семья избитого до смерти в отделе полиции приморца получит компенсацию

Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей жителя Владивостока, умершего в результате избиения в отделе полиции, и обязал выплатить им... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:36

2021-01-21T07:36

2021-01-21T07:36

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей жителя Владивостока, умершего в результате избиения в отделе полиции, и обязал выплатить им 2 миллиона рублей компенсации.В феврале 2019 года в прокуратуре края сообщали, что бывший оперуполномоченный и его общественный помощник во Владивостоке осуждены на 13 и восемь лет колонии строго режима соответственно за избиение задержанного, который от полученных травм скончался на улице. Преступление произошло в сентябре 2016 года, потерпевший был доставлен в отделение якобы для установления обстоятельств покупки им наркотика. Фигуранты избили потерпевшего, сломав ему нижнюю челюсть, ребра и спровоцировав разрыв селезенки, после этого вынесли мужчину на улицу, где он умер от кровопотери.Согласно информации на сайте Первореченского районного суда, иск родителей умершего Людмилы Паутовой и Сергея Паутова к МВД РФ, УМВД по Владивостоку был частично удовлетворен 20 января.Как сообщает фонд "Общественный вердикт", суд обязал выплатить Паутовым "2 миллиона рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы, связанные с погребением их сына".

https://ria.ru/20210118/bryansk-1593524241.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия