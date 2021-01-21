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Семья избитого до смерти в отделе полиции приморца получит компенсацию
Семья избитого до смерти в отделе полиции приморца получит компенсацию
Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей жителя Владивостока, умершего в результате избиения в отделе полиции, и обязал выплатить им... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:36
2021-01-21T07:36
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей жителя Владивостока, умершего в результате избиения в отделе полиции, и обязал выплатить им 2 миллиона рублей компенсации.В феврале 2019 года в прокуратуре края сообщали, что бывший оперуполномоченный и его общественный помощник во Владивостоке осуждены на 13 и восемь лет колонии строго режима соответственно за избиение задержанного, который от полученных травм скончался на улице. Преступление произошло в сентябре 2016 года, потерпевший был доставлен в отделение якобы для установления обстоятельств покупки им наркотика. Фигуранты избили потерпевшего, сломав ему нижнюю челюсть, ребра и спровоцировав разрыв селезенки, после этого вынесли мужчину на улицу, где он умер от кровопотери.Согласно информации на сайте Первореченского районного суда, иск родителей умершего Людмилы Паутовой и Сергея Паутова к МВД РФ, УМВД по Владивостоку был частично удовлетворен 20 января.Как сообщает фонд "Общественный вердикт", суд обязал выплатить Паутовым "2 миллиона рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы, связанные с погребением их сына".
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владивосток, происшествия

Семья избитого до смерти в отделе полиции приморца получит компенсацию

07:36 21.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей жителя Владивостока, умершего в результате избиения в отделе полиции, и обязал выплатить им 2 миллиона рублей компенсации.
В феврале 2019 года в прокуратуре края сообщали, что бывший оперуполномоченный и его общественный помощник во Владивостоке осуждены на 13 и восемь лет колонии строго режима соответственно за избиение задержанного, который от полученных травм скончался на улице. Преступление произошло в сентябре 2016 года, потерпевший был доставлен в отделение якобы для установления обстоятельств покупки им наркотика. Фигуранты избили потерпевшего, сломав ему нижнюю челюсть, ребра и спровоцировав разрыв селезенки, после этого вынесли мужчину на улицу, где он умер от кровопотери.
Согласно информации на сайте Первореченского районного суда, иск родителей умершего Людмилы Паутовой и Сергея Паутова к МВД РФ, УМВД по Владивостоку был частично удовлетворен 20 января.
Как сообщает фонд "Общественный вердикт", суд обязал выплатить Паутовым "2 миллиона рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы, связанные с погребением их сына".
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 14:47
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