Актеры из "Игры престолов" и "Острых козырьков" еле "выжили" во льдах

Актеры из "Игры престолов" и "Острых козырьков" еле "выжили" во льдах

Николай Костер-Вальдау ("Игра престолов") и Джо Коул ("Острые козырьки") сыграли главные роли в ленте о выживании "Against the Ice" ("Против льда")

2021-01-21T03:10

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Николай Костер-Вальдау ("Игра престолов") и Джо Коул ("Острые козырьки") сыграли главные роли в ленте о выживании "Against the Ice" ("Против льда"), сообщает Deadline.Николай Костер-Вальдау также принимал участие в написании сценария совместно с Джо Дерриком. Они же выступили продюсерами проекта. Режиссер – Бальтасар Кормакур из Исландии.В основе фильма книга датского писателя Эйнара Миккельсена "Двое против льда" ("Two Against the Ice"), вышедшая в 1955 году. В ней рассказывается об экспедиции 1909 года под руководством Миккельсена с целью доказать, что притязания США по присоединению Северо-восточной Гренландии не имеют под собой оснований. Они были связаны с представлением о том, что Гренландия состоит из двух различных частей суши. Оставив большую часть команды на корабле, Миккельсен (Костер-Вальдау) и его менее опытный товарищ Ивер Иверсен (Коул) отправились на санях по льду. Им удалось доказать, что Гренландия – остров, но на корабль они вернулись с большим трудом. По дороге путешественники пережили муки голода, нападение медведя, сильное физическое истощение, а когда добрались до корабля, выяснилось, что он столкнулся с айсбергом и экипаж его покинул.Съемки проекта велись в Гренландии и Исландии и только что завершились. Премьера картины состоится на Netflix в 2021 году.

