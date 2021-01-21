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https://ria.ru/20210121/grenlandiya-1593830451.html
Актеры из "Игры престолов" и "Острых козырьков" еле "выжили" во льдах
Актеры из "Игры престолов" и "Острых козырьков" еле "выжили" во льдах
Николай Костер-Вальдау ("Игра престолов") и Джо Коул ("Острые козырьки") сыграли главные роли в ленте о выживании "Against the Ice" ("Против льда"), сообщает... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:10
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Николай Костер-Вальдау ("Игра престолов") и Джо Коул ("Острые козырьки") сыграли главные роли в ленте о выживании "Against the Ice" ("Против льда"), сообщает Deadline.Николай Костер-Вальдау также принимал участие в написании сценария совместно с Джо Дерриком. Они же выступили продюсерами проекта. Режиссер – Бальтасар Кормакур из Исландии.В основе фильма книга датского писателя Эйнара Миккельсена "Двое против льда" ("Two Against the Ice"), вышедшая в 1955 году. В ней рассказывается об экспедиции 1909 года под руководством Миккельсена с целью доказать, что притязания США по присоединению Северо-восточной Гренландии не имеют под собой оснований. Они были связаны с представлением о том, что Гренландия состоит из двух различных частей суши. Оставив большую часть команды на корабле, Миккельсен (Костер-Вальдау) и его менее опытный товарищ Ивер Иверсен (Коул) отправились на санях по льду. Им удалось доказать, что Гренландия – остров, но на корабль они вернулись с большим трудом. По дороге путешественники пережили муки голода, нападение медведя, сильное физическое истощение, а когда добрались до корабля, выяснилось, что он столкнулся с айсбергом и экипаж его покинул.Съемки проекта велись в Гренландии и Исландии и только что завершились. Премьера картины состоится на Netflix в 2021 году.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, исландия, сша, гренландия

Актеры из "Игры престолов" и "Острых козырьков" еле "выжили" во льдах

03:10 21.01.2021
 
© Фото : Netflix/Lilja JonsdottirНиколай Костер-Вальдау и Джо Коул на съемках фильма "Против льда"
Николай Костер-Вальдау и Джо Коул на съемках фильма Против льда - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Netflix/Lilja Jonsdottir
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Николай Костер-Вальдау ("Игра престолов") и Джо Коул ("Острые козырьки") сыграли главные роли в ленте о выживании "Against the Ice" ("Против льда"), сообщает Deadline.
Николай Костер-Вальдау также принимал участие в написании сценария совместно с Джо Дерриком. Они же выступили продюсерами проекта. Режиссер – Бальтасар Кормакур из Исландии.
В основе фильма книга датского писателя Эйнара Миккельсена "Двое против льда" ("Two Against the Ice"), вышедшая в 1955 году. В ней рассказывается об экспедиции 1909 года под руководством Миккельсена с целью доказать, что притязания США по присоединению Северо-восточной Гренландии не имеют под собой оснований. Они были связаны с представлением о том, что Гренландия состоит из двух различных частей суши.
Оставив большую часть команды на корабле, Миккельсен (Костер-Вальдау) и его менее опытный товарищ Ивер Иверсен (Коул) отправились на санях по льду. Им удалось доказать, что Гренландия – остров, но на корабль они вернулись с большим трудом. По дороге путешественники пережили муки голода, нападение медведя, сильное физическое истощение, а когда добрались до корабля, выяснилось, что он столкнулся с айсбергом и экипаж его покинул.
Съемки проекта велись в Гренландии и Исландии и только что завершились.
Премьера картины состоится на Netflix в 2021 году.
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