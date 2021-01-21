https://ria.ru/20210121/belgazprombank-1593975830.html

Уголовное дело против менеджеров Белгазпромбанка передали в суд

Уголовное дело против менеджеров Белгазпромбанка передали в суд

Генеральная прокуратура Белоруссии направила уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка в Верховный суд для организации рассмотрения, сообщила в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:50

2021-01-21T11:50

2021-01-21T12:00

виктор бабарико

в мире

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

белоруссия

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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии направила уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка в Верховный суд для организации рассмотрения, сообщила в четверг начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности генпрокуратуры Анжелика Курчак.В конце ноября 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил, что закончил расследование дела против топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", все фигуранты признали вину, за исключением возглавлявшего ранее банк Виктора Бабарико. В январе КГБ сообщил, что "дело Белгазпромбанка" передано в генпрокуратуру для направления в суд. Отмечалось, что обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами дела, ходатайств о прекращении уголовного преследования, а также проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Бабарико, не заявил."Генеральная прокуратура изучила переданное из Комитета государственной безопасности уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка и пришла к выводу о всестороннем и объективном исследовании его обстоятельств, полном соответствии обвинения собранным по делу доказательствам. В связи с чем Генеральная прокуратура направила это дело в Верховный суд для организации рассмотрения", - приводит слова Курчак агентство Sputnik Беларусь.В июне прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела было поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".Бабарико в 2020 году принимал участие в президентских выборах в Белоруссии, однако не был зарегистрирован в качестве кандидата и на момент рассмотрения вопроса о регистрации уже находился под стражей. Бабарико содержится в СИЗО КГБ в Минске.

https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html

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виктор бабарико, в мире, дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, белоруссия