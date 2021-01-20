https://ria.ru/20210120/voyna-1593855639.html

В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной

В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной

Американский Совет по международным отношениям и Центр превентивных действий спрогнозировали вероятность прямого военного столкновения России и Украины в 2021... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:50

2021-01-20T15:50

2021-01-20T17:53

россия

корейский полуостров

нато

сша

украина

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский Совет по международным отношениям и Центр превентивных действий спрогнозировали вероятность прямого военного столкновения России и Украины в 2021 году. Эксперты разделили тридцать вероятных конфликтов по всей планете на три группы в соответствии с уровнем угрозы для США и их союзников. Первая — красная группа противостояния, где возможность конфликта высокая, либо опасность для Вашингтона значительная. Вторая группа — оранжевая, с умеренными рисками скатывания в войну. Третья — желтая, где угроза для США минимальна.Вероятность прямого вооруженного столкновения России и Украины в докладе оценили как умеренную. Однако в этом году могут усилиться боевые действия в Донбассе, считают эксперты. Это обострит напряженность в отношениях между Москвой и Киевом.Уровень угрозы для США в этой потенциальной горячей точке — умеренный. Военный конфликт России и Украины косвенно угрожает США, и затрагивает страну, имеющую стратегическое значение для Вашингтона, но не входящую с ним в общий военный альянс.Наиболее угрожающим для Соединенных Штатов специалисты назвали дальнейшее развитие ядерного оружия и баллистических ракет в КНДР, которое приведет к напряженности на Корейском полуострове.Результаты анализа отражают мнение большого количества американских специалистов в области международных отношений и безопасности. В опрос включены в первую очередь те конфликты, которые могут привести к применению Соединенными Штатами своего военного потенциала за пределами территории страны.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом российское руководство отмечало растущую военную активность США и блока НАТО у западных рубежей государства.Украинские государственные деятели и эксперты также регулярно выступают с воинственными заявлениями в адрес России. Ранее в СВР Украины заявили, что Москва якобы намерена взять под контроль дамбу Северо-Крымского канала. Политолог Зиновий Свереда предлагал захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор", а также взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины обещал сделать тему Крымского полуострова "адской" для Москвы и "поднять украинский флаг над Симферополем".В Министерстве обороны России не раз отмечали, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации военных угроз для страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210104/voyna-1591985147.html

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россия

корейский полуостров

сша

украина

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россия, корейский полуостров, нато, сша, украина