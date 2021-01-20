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Специалист рассказал, когда банки "сбрасывают" валюту
Специалист рассказал, когда банки "сбрасывают" валюту
Банки продают валюту в больших объемах при наличии высокого спроса на доллары, евро и другие валюты среди физлиц, а также, когда предприятиям необходим больший... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T02:17
2021-01-20T02:17
банки
экономика
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Банки продают валюту в больших объемах при наличии высокого спроса на доллары, евро и другие валюты среди физлиц, а также, когда предприятиям необходим больший объем рублей для налоговых выплат – как правило, это случается в конце месяца. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.По его словам, на российском рынке лишь уполномоченные банки вправе покупать и продавать валюту в интересах своих клиентов – если предприятиям необходимо осуществить платежи в иностранной валюте, а также для продажи валюты физлицам. "Для этих целей банки закупают валюту, а затем, по поручению своих клиентов проводят необходимые платежи (для обеспечения внешнеторгового оборота). Кроме того, банки обязаны соблюдать определенный лимит в валюте, который установлен Центробанком России", - резюмировал Иванов.
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банки, экономика

Специалист рассказал, когда банки "сбрасывают" валюту

02:17 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Банки продают валюту в больших объемах при наличии высокого спроса на доллары, евро и другие валюты среди физлиц, а также, когда предприятиям необходим больший объем рублей для налоговых выплат – как правило, это случается в конце месяца. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
"Просто так банки не "сбрасывают" валюту – это может быть обусловлено необходимостью для клиентов или выгодным курсом, когда банк проводит операции для пополнения своих резервов", - уточняет эксперт.
По его словам, на российском рынке лишь уполномоченные банки вправе покупать и продавать валюту в интересах своих клиентов – если предприятиям необходимо осуществить платежи в иностранной валюте, а также для продажи валюты физлицам.
"Для этих целей банки закупают валюту, а затем, по поручению своих клиентов проводят необходимые платежи (для обеспечения внешнеторгового оборота). Кроме того, банки обязаны соблюдать определенный лимит в валюте, который установлен Центробанком России", - резюмировал Иванов.
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