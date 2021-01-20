https://ria.ru/20210120/valyuta-1593766209.html

Специалист рассказал, когда банки "сбрасывают" валюту

Специалист рассказал, когда банки "сбрасывают" валюту

Банки продают валюту в больших объемах при наличии высокого спроса на доллары, евро и другие валюты среди физлиц, а также, когда предприятиям необходим больший... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T02:17

2021-01-20T02:17

2021-01-20T02:17

банки

экономика

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Банки продают валюту в больших объемах при наличии высокого спроса на доллары, евро и другие валюты среди физлиц, а также, когда предприятиям необходим больший объем рублей для налоговых выплат – как правило, это случается в конце месяца. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.По его словам, на российском рынке лишь уполномоченные банки вправе покупать и продавать валюту в интересах своих клиентов – если предприятиям необходимо осуществить платежи в иностранной валюте, а также для продажи валюты физлицам. "Для этих целей банки закупают валюту, а затем, по поручению своих клиентов проводят необходимые платежи (для обеспечения внешнеторгового оборота). Кроме того, банки обязаны соблюдать определенный лимит в валюте, который установлен Центробанком России", - резюмировал Иванов.

https://ria.ru/20210113/rubl-1592838244.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банки, экономика