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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593906823.html
Минздрав подготовит доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах
Минздрав подготовит доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву взять под контроль вакцинацию населения от COVID, до 26 января представить доклад о ходе вакцинации от... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:48
2021-01-20T19:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву взять под контроль вакцинацию населения от COVID, до 26 января представить доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах, сообщается на сайте кабмина."Главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции. В процессе должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав должен представить в правительство до 26 января, далее – каждые две недели."Это и другие поручения председатель правительства Михаил Мишустин дал по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 января", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав подготовит доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах

19:48 20.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина в кабинете вакцинации в театре "Геликон-Опера" в Москве
Мужчина в кабинете вакцинации в театре Геликон-Опера в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву взять под контроль вакцинацию населения от COVID, до 26 января представить доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах, сообщается на сайте кабмина.
"Главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции. В процессе должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав должен представить в правительство до 26 января, далее – каждые две недели.
"Это и другие поручения председатель правительства Михаил Мишустин дал по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 января", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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