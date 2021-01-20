https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593906823.html

Минздрав подготовит доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах

Минздрав подготовит доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву взять под контроль вакцинацию населения от COVID, до 26 января представить доклад о ходе вакцинации от... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:48

2021-01-20T19:48

2021-01-20T19:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву взять под контроль вакцинацию населения от COVID, до 26 января представить доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах, сообщается на сайте кабмина."Главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции. В процессе должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав должен представить в правительство до 26 января, далее – каждые две недели."Это и другие поручения председатель правительства Михаил Мишустин дал по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 января", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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