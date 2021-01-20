https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593795158.html
В Иркутской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Иркутской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Более четырех тысяч человек уже вакцинировались от коронавируса в Иркутской области, в целом ситуация с COVID-19 в регионе остается непростой, сообщил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:08
2021-01-20T11:08
2021-01-20T11:09
вакцина "эпиваккорона"
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь кобзев
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более четырех тысяч человек уже вакцинировались от коронавируса в Иркутской области, в целом ситуация с COVID-19 в регионе остается непростой, сообщил губернатор Игорь Кобзев.Как отметил глава региона, всего на сегодняшний день в регион поступило более 15 тысяч доз вакцины "Спутник V" и более 1,3 тысячи доз вакцины "Эпиваккорона". Еще 43 тысячи доз ожидается в первой декаде февраля, в начале марта в общей сложности ожидается 122 тысячи доз вакцин."Сегодня уже более 4 тысяч у нас вакцинировалось, их них уже повторно более 1,3 тысячи человек. Сейчас у нас осталось около 8 тысяч вакцин", - сказал Кобзев в среду в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в регионе идет массовая вакцинация, в первую очередь, групп риска. Задача - получить массовый иммунитет среди населения, подчеркнул глава региона."Я не хочу сказать, что ситуация сложная, но она непростая", - отметил губернатор.За последние сутки в Иркутской области зафиксировано 260 новых случаев коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, коронавирусы, здоровье - общество, иркутская область, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Более четырех тысяч человек уже вакцинировались от коронавируса в Иркутской области
, в целом ситуация с COVID-19
в регионе остается непростой, сообщил губернатор Игорь Кобзев
.
Как отметил глава региона, всего на сегодняшний день в регион поступило более 15 тысяч доз вакцины "Спутник V" и более 1,3 тысячи доз вакцины "Эпиваккорона". Еще 43 тысячи доз ожидается в первой декаде февраля, в начале марта в общей сложности ожидается 122 тысячи доз вакцин.
"Сегодня уже более 4 тысяч у нас вакцинировалось, их них уже повторно более 1,3 тысячи человек. Сейчас у нас осталось около 8 тысяч вакцин", - сказал Кобзев в среду в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в регионе идет массовая вакцинация, в первую очередь, групп риска. Задача - получить массовый иммунитет среди населения, подчеркнул глава региона.
"Я не хочу сказать, что ситуация сложная, но она непростая", - отметил губернатор.
За последние сутки в Иркутской области зафиксировано 260 новых случаев коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.