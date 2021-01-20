https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593795158.html

В Иркутской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Иркутской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Более четырех тысяч человек уже вакцинировались от коронавируса в Иркутской области, в целом ситуация с COVID-19 в регионе остается непростой, сообщил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:08

2021-01-20T11:08

2021-01-20T11:09

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игорь кобзев

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более четырех тысяч человек уже вакцинировались от коронавируса в Иркутской области, в целом ситуация с COVID-19 в регионе остается непростой, сообщил губернатор Игорь Кобзев.Как отметил глава региона, всего на сегодняшний день в регион поступило более 15 тысяч доз вакцины "Спутник V" и более 1,3 тысячи доз вакцины "Эпиваккорона". Еще 43 тысячи доз ожидается в первой декаде февраля, в начале марта в общей сложности ожидается 122 тысячи доз вакцин."Сегодня уже более 4 тысяч у нас вакцинировалось, их них уже повторно более 1,3 тысячи человек. Сейчас у нас осталось около 8 тысяч вакцин", - сказал Кобзев в среду в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в регионе идет массовая вакцинация, в первую очередь, групп риска. Задача - получить массовый иммунитет среди населения, подчеркнул глава региона."Я не хочу сказать, что ситуация сложная, но она непростая", - отметил губернатор.За последние сутки в Иркутской области зафиксировано 260 новых случаев коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

иркутская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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