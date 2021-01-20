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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены в квартире дома в Невском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:27
2021-01-20T10:27
2021-01-20T14:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены в квартире дома в Невском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция Невского района задержала мужчину, подозреваемого в убийстве жены", — сказано в сообщении.По данным ведомства, 19 января в полицию поступило сообщение от женщины, что ее 30-летняя дочь не выходит на связь третий день подряд. Полицейские обнаружили тело пропавшей женщины в квартире на проспекте Большевиков, которую она снимала вместе с мужем. По этому же адресу был задержан ее нетрезвый 32-летний супруг.Возбуждено уголовное дело по первой части 105-й статьи УК России "Убийство".По данным местных СМИ, по предварительной информации, мужчина убил супругу топором.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены в квартире дома в Невском районе Петербурга
, сообщили в пресс-службе ГУ МВД
по Петербургу и Ленинградской области
.
"Полиция Невского района задержала мужчину, подозреваемого в убийстве жены", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, 19 января в полицию поступило сообщение от женщины, что ее 30-летняя дочь не выходит на связь третий день подряд. Полицейские обнаружили тело пропавшей женщины в квартире на проспекте Большевиков, которую она снимала вместе с мужем. По этому же адресу был задержан ее нетрезвый 32-летний супруг.
Возбуждено уголовное дело по первой части 105-й статьи УК России "Убийство".
По данным местных СМИ, по предварительной информации, мужчина убил супругу топором.