https://ria.ru/20210120/tramp-1593761120.html

Трампа хотят лишить членства в Гильдии киноактеров США

Трампа хотят лишить членства в Гильдии киноактеров США

Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации ее членом - президентом Дональдом Трампом -... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T00:29

2021-01-20T00:29

2021-01-20T00:29

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации ее членом - президентом Дональдом Трампом - за день до его ухода с должности главы государства.Сообщается, что совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов", включая членов SAG-AFTRA.Если комитет признает Трампа виновным, то ему могут предъявить выговор, назначить штраф или вовсе лишить членства в организации, в которой он состоит с 1989 года. Не сообщается, когда именно пройдет дисциплинарное слушание.

https://ria.ru/20210119/tramp-1593757812.html

сша

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дональд трамп, сша, в мире