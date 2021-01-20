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Трампа хотят лишить членства в Гильдии киноактеров США
Трампа хотят лишить членства в Гильдии киноактеров США
Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации ее членом - президентом Дональдом Трампом -... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:29
2021-01-20T00:29
захват капитолия в вашингтоне
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации ее членом - президентом Дональдом Трампом - за день до его ухода с должности главы государства.Сообщается, что совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов", включая членов SAG-AFTRA.Если комитет признает Трампа виновным, то ему могут предъявить выговор, назначить штраф или вовсе лишить членства в организации, в которой он состоит с 1989 года. Не сообщается, когда именно пройдет дисциплинарное слушание.
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дональд трамп, сша, в мире

Трампа хотят лишить членства в Гильдии киноактеров США

00:29 20.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации ее членом - президентом Дональдом Трампом - за день до его ухода с должности главы государства.
"Сегодня на специальном заседании Национальный совет Гильдии киноактеров - Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) подавляющим большинством голосов выступила за поиск возможной причины нарушения Конституции SAG-AFTRA ее членом Дональдом Трампом и распорядилась, чтобы этот вопрос был рассмотрен дисциплинарным комитетом SAG-AFTRA, как того требует ее Конституция", - говорится в сообщении на сайте этой профсоюзной организации, представляющей интересы около 160 тысяч актеров, журналистов, радиоведущих.
Сообщается, что совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов", включая членов SAG-AFTRA.
Если комитет признает Трампа виновным, то ему могут предъявить выговор, назначить штраф или вовсе лишить членства в организации, в которой он состоит с 1989 года. Не сообщается, когда именно пройдет дисциплинарное слушание.
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Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампСШАВ мире
 
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