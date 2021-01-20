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Кандидат в госсекретари США: нужно стремиться к продлению СНВ-3
Кандидат в госсекретари США: нужно стремиться к продлению СНВ-3
США стремятся к продлению СНВ-3, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета сената. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:04
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договор снв-3
сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. США стремятся к продлению СНВ-3, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета сената."Думаю, мы будем стремиться к продлению. Это то, чем избранный президент займется сразу же, как только заступит на службу", - сказал Блинкен."Соглашение истекает через 16 дней где-то", - добавил он. Блинкен пообещал сенаторам, что правительство незамедлительно вернется к обсуждению с представителями сената вопроса о продлении СНВ-3.
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договор снв-3, сша, в мире

Кандидат в госсекретари США: нужно стремиться к продлению СНВ-3

01:04 20.01.2021
 
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. США стремятся к продлению СНВ-3, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета сената.
"Думаю, мы будем стремиться к продлению. Это то, чем избранный президент займется сразу же, как только заступит на службу", - сказал Блинкен.
"Соглашение истекает через 16 дней где-то", - добавил он. Блинкен пообещал сенаторам, что правительство незамедлительно вернется к обсуждению с представителями сената вопроса о продлении СНВ-3.
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Договор СНВ-3СШАВ мире
 
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