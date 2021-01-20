https://ria.ru/20210120/snv-1593762756.html

Кандидат в госсекретари США: нужно стремиться к продлению СНВ-3

Кандидат в госсекретари США: нужно стремиться к продлению СНВ-3

США стремятся к продлению СНВ-3, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета сената. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:04

2021-01-20T01:04

2021-01-20T01:04

договор снв-3

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. США стремятся к продлению СНВ-3, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета сената."Думаю, мы будем стремиться к продлению. Это то, чем избранный президент займется сразу же, как только заступит на службу", - сказал Блинкен."Соглашение истекает через 16 дней где-то", - добавил он. Блинкен пообещал сенаторам, что правительство незамедлительно вернется к обсуждению с представителями сената вопроса о продлении СНВ-3.

https://ria.ru/20210116/snv-3-1593290345.html

сша

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2021

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договор снв-3, сша, в мире