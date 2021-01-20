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Более трех тысяч животных забрали из московских приютов в 2020 году
Более трех тысяч животных забрали из московских приютов в 2020 году
Более трех тысяч животных забрали из приютов Москвы в 2020 году, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:44
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Более трех тысяч животных забрали из приютов Москвы в 2020 году, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы."Почти 2,5 тысячи собак и 758 кошек забрали из городских приютов для животных в 2020 году, при этом более 380 животных обрели хозяев в период действия режима самоизоляции", — сообщили в пресс-службе.Как уточнили в департаменте, пристройством собак и кошек занимаются волонтеры — порядка трех тысяч добровольцев регулярно посещают приюты, помогая социализировать собак и кошек для передачи в добрые руки."Благодаря этой работе за последние десять лет новый дом появился более чем у 26 тысяч животных", — отметили в ведомстве.Волонтеры внимательно следят за тем, в какую семью отдают своих подопечных. Потенциальные хозяева обязательно проходят собеседование, знакомятся с собакой или кошкой, которых они планируют приютить, и заключают договор опеки.Всего в Москве работает 13 муниципальных приютов для животных, в которых содержится около 17 тысяч собак и кошек. Когда животное попадает в приют, его помещают в специальный изолятор на десятидневный карантин.
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москва, животные, общество

Более трех тысяч животных забрали из московских приютов в 2020 году

08:44 20.01.2021 (обновлено: 12:15 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве
Собаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Более трех тысяч животных забрали из приютов Москвы в 2020 году, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Почти 2,5 тысячи собак и 758 кошек забрали из городских приютов для животных в 2020 году, при этом более 380 животных обрели хозяев в период действия режима самоизоляции", — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в департаменте, пристройством собак и кошек занимаются волонтеры — порядка трех тысяч добровольцев регулярно посещают приюты, помогая социализировать собак и кошек для передачи в добрые руки.
"Благодаря этой работе за последние десять лет новый дом появился более чем у 26 тысяч животных", — отметили в ведомстве.
Волонтеры внимательно следят за тем, в какую семью отдают своих подопечных. Потенциальные хозяева обязательно проходят собеседование, знакомятся с собакой или кошкой, которых они планируют приютить, и заключают договор опеки.
Всего в Москве работает 13 муниципальных приютов для животных, в которых содержится около 17 тысяч собак и кошек. Когда животное попадает в приют, его помещают в специальный изолятор на десятидневный карантин.
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