https://ria.ru/20210120/priyuty-1593777351.html

Более трех тысяч животных забрали из московских приютов в 2020 году

Более трех тысяч животных забрали из московских приютов в 2020 году

Более трех тысяч животных забрали из приютов Москвы в 2020 году, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:44

2021-01-20T08:44

2021-01-20T12:15

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Более трех тысяч животных забрали из приютов Москвы в 2020 году, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы."Почти 2,5 тысячи собак и 758 кошек забрали из городских приютов для животных в 2020 году, при этом более 380 животных обрели хозяев в период действия режима самоизоляции", — сообщили в пресс-службе.Как уточнили в департаменте, пристройством собак и кошек занимаются волонтеры — порядка трех тысяч добровольцев регулярно посещают приюты, помогая социализировать собак и кошек для передачи в добрые руки."Благодаря этой работе за последние десять лет новый дом появился более чем у 26 тысяч животных", — отметили в ведомстве.Волонтеры внимательно следят за тем, в какую семью отдают своих подопечных. Потенциальные хозяева обязательно проходят собеседование, знакомятся с собакой или кошкой, которых они планируют приютить, и заключают договор опеки.Всего в Москве работает 13 муниципальных приютов для животных, в которых содержится около 17 тысяч собак и кошек. Когда животное попадает в приют, его помещают в специальный изолятор на десятидневный карантин.

https://ria.ru/20210118/lebedi-1593561649.html

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москва, животные, общество