Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до одиннадцати

МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва в Мадриде возросло до 11 человек, ранее власти также сообщили о трех погибших и одном пропавшем без вести."Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь (скорой помощью – ред.) SAMUR. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида в Twitter.Несколько зданий, расположенных в районе взрыва, эвакуированы в целях безопасности.Национальная полиция сообщила в Twitter, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками, которые займутся поиском людей, возможно, находящихся под завалами, и специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в здание, когда это будет безопасно.По словам заместителя председателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, среди погибших – двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена. В больницы доставлены несколько человек, в том числе мужчина с множественными травмами, чье состояние оценивается как тяжелое.Мощный взрыв произошел в среду в доме в центре Мадрида, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Рядом со зданием также расположен колледж и дом престарелых. По предварительной версии, произошел взрыв газа, в доме велись ремонтные работы газового бойлера.
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры последствий взрыва в Мадриде
Мощный взрыв произошел в среду днем в доме в центре Мадрида, где живут священники расположенной неподалеку церкви. Рядом со зданием также расположен колледж. В настоящее время мэр находится на месте взрыва. По его словам, предварительная версия – взрыв газа. Он также подтвердил, что два человека погибли.
МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва в Мадриде возросло до 11 человек, ранее власти также сообщили о трех погибших и одном пропавшем без вести.
"Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь (скорой помощью – ред.) SAMUR. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида в Twitter.
Несколько зданий, расположенных в районе взрыва, эвакуированы в целях безопасности.
Национальная полиция сообщила в Twitter, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками, которые займутся поиском людей, возможно, находящихся под завалами, и специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в здание, когда это будет безопасно.
По словам заместителя председателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, среди погибших – двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена. В больницы доставлены несколько человек, в том числе мужчина с множественными травмами, чье состояние оценивается как тяжелое.
Мощный взрыв произошел в среду в доме в центре Мадрида, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Рядом со зданием также расположен колледж и дом престарелых. По предварительной версии, произошел взрыв газа, в доме велись ремонтные работы газового бойлера.
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