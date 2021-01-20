https://ria.ru/20210120/postradavshie-1593920171.html

Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до одиннадцати

Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до одиннадцати

Число пострадавших в результате мощного взрыва в Мадриде возросло до 11 человек, ранее власти также сообщили о трех погибших и одном пропавшем без вести. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T21:27

2021-01-20T21:27

2021-01-20T21:42

мощный взрыв в центре мадрида

мадрид (город)

в мире

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МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва в Мадриде возросло до 11 человек, ранее власти также сообщили о трех погибших и одном пропавшем без вести."Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь (скорой помощью – ред.) SAMUR. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида в Twitter.Несколько зданий, расположенных в районе взрыва, эвакуированы в целях безопасности.Национальная полиция сообщила в Twitter, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками, которые займутся поиском людей, возможно, находящихся под завалами, и специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в здание, когда это будет безопасно.По словам заместителя председателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, среди погибших – двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена. В больницы доставлены несколько человек, в том числе мужчина с множественными травмами, чье состояние оценивается как тяжелое.Мощный взрыв произошел в среду в доме в центре Мадрида, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Рядом со зданием также расположен колледж и дом престарелых. По предварительной версии, произошел взрыв газа, в доме велись ремонтные работы газового бойлера.

мадрид (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры последствий взрыва в Мадриде Мощный взрыв произошел в среду днем в доме в центре Мадрида, где живут священники расположенной неподалеку церкви. Рядом со зданием также расположен колледж. В настоящее время мэр находится на месте взрыва. По его словам, предварительная версия – взрыв газа. Он также подтвердил, что два человека погибли. 2021-01-20T21:27 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мощный взрыв в центре мадрида, мадрид (город), в мире