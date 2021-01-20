https://ria.ru/20210120/partiya-1593922877.html

Американский эксперт оценил последствия создания Трампом новой партии

Американский эксперт оценил последствия создания Трампом новой партии

Дональд Трамп в случае создания новой политической партии отнимет голоса у республиканцев и облегчит демократам путь к победе на выборах, считает профессор... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T21:53

2021-01-20T21:53

2021-01-20T21:53

дональд трамп

ричард никсон

алабама

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Дональд Трамп в случае создания новой политической партии отнимет голоса у республиканцев и облегчит демократам путь к победе на выборах, считает профессор политологии Университета Иллинойса Эдвард Фаган.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия"."Если Дональд Трамп создаст достойную доверия "Патриотическую партию", чтобы соперничать с республиканцами, он, скорее всего, нанесет ущерб Республиканской партии, если они будут выдвигать кандидатов в параллельной гонке. Трамп расколет голоса Республиканской партии, и демократы смогут победить с небольшим большинством", - сказал он РИА Новости.По его словам, подобная ситуация уже была в 1968 году, когда Демократическая партия раскололась из-за противоречий по вопросу гражданских прав. Губернатор штата Алабама Джордж Уоллес тогда основал "Диксикратическую партию" и вступил в гонку за президентство, опираясь на платформу, которая поддерживала сегрегацию. Тогда он расколол электорат Демократической партии и даже выиграл в нескольких штатах, но в конечном счете победу одержал республиканец Ричард Никсон всего с 43% голосов.Нынешнее двухпартийное устройство в США, говорит Фаган, оставляет мало шансов небольшим партиям."В Соединенных Штатах одномандатные округа, где для победы нужно простое большинство… Мы описываем повсеместную тенденцию того, что такие системы склонны превращаться в двухпартийные, как "Закон Дюверже"… В таких системах сложно поддерживать малые партии, потому что избиратели считают голос за малую партию потраченным впустую. Более того, коллегия выборщиков еще больше усложняет шансы кандидата от небольшой партии на победу на президентских выборах", - пояснил собеседник агентства.По его мнению, представители разных фракций внутри политических партий в США понимают принципы этого закона и стараются решать противоречия в ходе праймериз."Если Дональд Трамп и его сторонники серьезно настроены на создание долгосрочного наследия внутри Республиканской партии, они, скорее всего, используют эти механизмы. Третьей партии же придется полностью заместить Республиканскую партию, чтобы добиться успеха, или использовать выраженные географические разногласия, чтобы вытеснить местные партии на уровне штатов", - сказал Фаган.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/1593876130.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/tramp-1593790239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, ричард никсон, алабама, сша, в мире