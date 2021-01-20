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https://ria.ru/20210120/kovid-pasporta-1593848586.html
В Госдуме пока не планируют обсуждать вопрос о ковид-паспортах
В Госдуме пока не планируют обсуждать вопрос о ковид-паспортах
Вопроса о ковид-паспортах в повестке Госдумы нет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:07
2021-01-20T15:09
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопроса о ковид-паспортах в повестке Госдумы нет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить и проанализировать последствия, прежде чем высказываться. У нас в повестке этого нет", - сказал Володин журналистам.Он также отметил, что ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, высказываясь на эту тему, высказал своё мнение, а вначале он должен был бы учесть мнение коллег и экспертов.Ранее Морозов заявил, что создание COVID-паспортов - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду заявила, что никакие "ковидные паспорта" в России вводиться не будут.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, госдума рф, вячеслав володин, политика

В Госдуме пока не планируют обсуждать вопрос о ковид-паспортах

15:07 20.01.2021 (обновлено: 15:09 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопроса о ковид-паспортах в повестке Госдумы нет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить и проанализировать последствия, прежде чем высказываться. У нас в повестке этого нет", - сказал Володин журналистам.
Он также отметил, что ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, высказываясь на эту тему, высказал своё мнение, а вначале он должен был бы учесть мнение коллег и экспертов.
Ранее Морозов заявил, что создание COVID-паспортов - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация.
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