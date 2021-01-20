https://ria.ru/20210120/kovid-pasporta-1593848586.html
В Госдуме пока не планируют обсуждать вопрос о ковид-паспортах
В Госдуме пока не планируют обсуждать вопрос о ковид-паспортах
Вопроса о ковид-паспортах в повестке Госдумы нет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:07
2021-01-20T15:07
2021-01-20T15:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593830800_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_85ffc255f5b1d4cd3bb91c06ec93333d.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопроса о ковид-паспортах в повестке Госдумы нет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить и проанализировать последствия, прежде чем высказываться. У нас в повестке этого нет", - сказал Володин журналистам.Он также отметил, что ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, высказываясь на эту тему, высказал своё мнение, а вначале он должен был бы учесть мнение коллег и экспертов.Ранее Морозов заявил, что создание COVID-паспортов - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду заявила, что никакие "ковидные паспорта" в России вводиться не будут.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html
https://ria.ru/20210120/pasport-1593783656.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593830800_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0ab2f68805c1df826659494a8d4e79fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, госдума рф, вячеслав володин, политика