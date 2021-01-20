https://ria.ru/20210120/kovid-pasporta-1593848586.html

В Госдуме пока не планируют обсуждать вопрос о ковид-паспортах

В Госдуме пока не планируют обсуждать вопрос о ковид-паспортах

Вопроса о ковид-паспортах в повестке Госдумы нет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:07

2021-01-20T15:07

2021-01-20T15:09

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопроса о ковид-паспортах в повестке Госдумы нет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить и проанализировать последствия, прежде чем высказываться. У нас в повестке этого нет", - сказал Володин журналистам.Он также отметил, что ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, высказываясь на эту тему, высказал своё мнение, а вначале он должен был бы учесть мнение коллег и экспертов.Ранее Морозов заявил, что создание COVID-паспортов - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду заявила, что никакие "ковидные паспорта" в России вводиться не будут.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html

https://ria.ru/20210120/pasport-1593783656.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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