https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593849601.html
Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19
Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19
Ученые из Медицинского центра Университета Раш в США создали молекулу, предотвращающую появление тяжелых симптомов при заражении коронавирусом. О результатах... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:13
2021-01-20T15:13
2021-01-20T15:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ученые из Медицинского центра Университета Раш в США создали молекулу, предотвращающую появление тяжелых симптомов при заражении коронавирусом. О результатах работы сообщается в статье для Journal of Neuroimmune Pharmacology. В ходе исследования специалисты сконструировали пептид, предотвращающий цитокиновый шторм — частую причину смерти при коронавирусе. Эксперимент на мышах показал, что искусственный пептид снижает температуру, защищает легкие и улучшает функцию сердца. Для проникновения в клетку коронавирус использует белок ACE2. Чтобы не допустить заражения клетки, ученые создали гексапептид (AIDS-пептид), соответствующий ACE2-связывающему домену в коронавирусном S-белке. Эта молекула ингибирует связь между коронавирусным S-белком и ACE2, не подавляя иммунную систему. При этом предотвращается выработка цитокинов и, соответственно, цитокиновый шторм.Ученые отмечают, что несмотря на появление вакцины, COVID-19 может развиться в сезонное заболевание наподобие гриппа. Они призвали разработать препараты, снижающие вызываемое коронавирусом воспаление и предотвращающие нарушение функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы. С момента начала вспышки коронавируса в мире выявили около 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Ученые из Медицинского центра Университета Раш в США
создали молекулу, предотвращающую появление тяжелых симптомов при заражении коронавирусом. О результатах работы сообщается в статье для Journal of Neuroimmune Pharmacology
.
В ходе исследования специалисты сконструировали пептид, предотвращающий цитокиновый шторм — частую причину смерти при коронавирусе. Эксперимент на мышах показал, что искусственный пептид снижает температуру, защищает легкие и улучшает функцию сердца.
Для проникновения в клетку коронавирус использует белок ACE2. Чтобы не допустить заражения клетки, ученые создали гексапептид (AIDS-пептид), соответствующий ACE2-связывающему домену в коронавирусном S-белке. Эта молекула ингибирует связь между коронавирусным S-белком и ACE2, не подавляя иммунную систему. При этом предотвращается выработка цитокинов и, соответственно, цитокиновый шторм.
Ученые отмечают, что несмотря на появление вакцины, COVID-19 может развиться в сезонное заболевание наподобие гриппа. Они призвали разработать препараты, снижающие вызываемое коронавирусом воспаление и предотвращающие нарушение функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
С момента начала вспышки коронавируса в мире выявили около 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии
и Бразилии
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.