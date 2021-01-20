https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593849601.html

Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19

Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19

Ученые из Медицинского центра Университета Раш в США создали молекулу, предотвращающую появление тяжелых симптомов при заражении коронавирусом. О результатах... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:13

2021-01-20T15:13

2021-01-20T15:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ученые из Медицинского центра Университета Раш в США создали молекулу, предотвращающую появление тяжелых симптомов при заражении коронавирусом. О результатах работы сообщается в статье для Journal of Neuroimmune Pharmacology. В ходе исследования специалисты сконструировали пептид, предотвращающий цитокиновый шторм — частую причину смерти при коронавирусе. Эксперимент на мышах показал, что искусственный пептид снижает температуру, защищает легкие и улучшает функцию сердца. Для проникновения в клетку коронавирус использует белок ACE2. Чтобы не допустить заражения клетки, ученые создали гексапептид (AIDS-пептид), соответствующий ACE2-связывающему домену в коронавирусном S-белке. Эта молекула ингибирует связь между коронавирусным S-белком и ACE2, не подавляя иммунную систему. При этом предотвращается выработка цитокинов и, соответственно, цитокиновый шторм.Ученые отмечают, что несмотря на появление вакцины, COVID-19 может развиться в сезонное заболевание наподобие гриппа. Они призвали разработать препараты, снижающие вызываемое коронавирусом воспаление и предотвращающие нарушение функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы. С момента начала вспышки коронавируса в мире выявили около 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/covid19-1593694864.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша