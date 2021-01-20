https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593769730.html

Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу

Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу

Власти Чукотки продлили до 3 февраля ограничительные меры по коронавирусу, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T05:24

2021-01-20T05:24

2021-01-20T05:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотка

роман копин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Власти Чукотки продлили до 3 февраля ограничительные меры по коронавирусу, сообщает правительство региона.В округе сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований в закрытых помещениях. Обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция. Для граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.С начала пандемии в регионе отмечен 591 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 549 человек, умерли четверо. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чукотка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, роман копин, общество