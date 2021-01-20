"Справедливая Россия" объединится с двумя партиями
17:30 20.01.2021 (обновлено: 17:31 20.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и партией "За правду" писателя Захара Прилепина. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.
Новую партию назовут "Справедливая Россия — за правду". В руководство войдет один председатель и два сопредседателя. Миронов надеется стать лидером объединения.
Он также предложил союз "всем партиям левого фланга".
"Мы обращаемся и к КПРФ, и ЛДПР, ко всем другим партиям на левом фланге — давайте объединяться, давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество", — сказал Миронов.
По его словам, происшедшее — "три первых ласточки" грядущих слияний. Среди других возможных союзников он перечислил "Коммунистов России", "Партию пенсионеров", "Родину".
В КПРФ уже прокомментировали предложение лидера эсеров. Зампред центрального комитета партии Юрий Афонин напомнил, что сама "Справедливая Россия" появилась после объединения трех партий — "Партии жизни", "Партии пенсионеров" и "Родины".
"Что получилось в итоге? Структура, о которой между выборами почти никто из жителей страны не мог даже вспомнить. А на выборах федерального парламента эта партия каждый раз лишь с огромным трудом "переползала" 5-процентный барьер, что давало ей некоторую толику депутатских мандатов" — отметил представитель "коммунистов".
В Центризбиркоме отметили, что при слиянии на базе одной из партий у новой организации сохраняется вся "партийная инфраструктура". При таком пути создания проблем с выборами у нее не возникнет, считают в ЦИК. Нюансы появятся, если учредители создадут новую партию.
"Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное - это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании", — сказала РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
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"Справедливую Россию" основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма. От инициалов названия ее членов называют эсерами. Сейчас у них в Госдуме 23 места из 450, в региональных парламентах — 207 из 3980.
"Национал-патриотическая" партия "За правду" появилась в 2019-м. Лидер — Захар Прилепин. Мест в Госдуме нет, в субъектах — одно.
"Патриотов России" зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе "Российской партии труда". Идеология — демократический социализм и коллективизм, лидер — Геннадий Семигин. В Госдуме нынешнего созыва не представлена, в регионах занимает 22 места.
Следующие выборы в нижнюю палату Совета Федерации запланированы на 19 сентября 2021 года.