https://ria.ru/20210120/eserysoyuz-1593876540.html

"Справедливая Россия" объединится с двумя партиями

"Справедливая Россия" объединится с двумя партиями

"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и партией "За правду" писателя Захара Прилепина. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:30

2021-01-20T17:30

2021-01-20T17:31

коммунисты россии

майя гришина

сергей миронов

совет федерации рф

госдума рф

захар прилепин

политика

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и партией "За правду" писателя Захара Прилепина. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.Новую партию назовут "Справедливая Россия — за правду". В руководство войдет один председатель и два сопредседателя. Миронов надеется стать лидером объединения. Он также предложил союз "всем партиям левого фланга".По его словам, происшедшее — "три первых ласточки" грядущих слияний. Среди других возможных союзников он перечислил "Коммунистов России", "Партию пенсионеров", "Родину".В КПРФ уже прокомментировали предложение лидера эсеров. Зампред центрального комитета партии Юрий Афонин напомнил, что сама "Справедливая Россия" появилась после объединения трех партий — "Партии жизни", "Партии пенсионеров" и "Родины". В Центризбиркоме отметили, что при слиянии на базе одной из партий у новой организации сохраняется вся "партийная инфраструктура". При таком пути создания проблем с выборами у нее не возникнет, считают в ЦИК. Нюансы появятся, если учредители создадут новую партию."Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное - это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании", — сказала РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина."Справедливую Россию" основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма. От инициалов названия ее членов называют эсерами. Сейчас у них в Госдуме 23 места из 450, в региональных парламентах — 207 из 3980."Национал-патриотическая" партия "За правду" появилась в 2019-м. Лидер — Захар Прилепин. Мест в Госдуме нет, в субъектах — одно."Патриотов России" зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе "Российской партии труда". Идеология — демократический социализм и коллективизм, лидер — Геннадий Семигин. В Госдуме нынешнего созыва не представлена, в регионах занимает 22 места.Следующие выборы в нижнюю палату Совета Федерации запланированы на 19 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210115/mironov-1593221322.html

https://ria.ru/20210113/prioritet-1592854209.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, майя гришина, сергей миронов, совет федерации рф, госдума рф, захар прилепин, политика