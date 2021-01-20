Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/eserysoyuz-1593876540.html
"Справедливая Россия" объединится с двумя партиями
"Справедливая Россия" объединится с двумя партиями
"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и партией "За правду" писателя Захара Прилепина. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:30
2021-01-20T17:31
коммунисты россии
майя гришина
сергей миронов
совет федерации рф
госдума рф
захар прилепин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и партией "За правду" писателя Захара Прилепина. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.Новую партию назовут "Справедливая Россия — за правду". В руководство войдет один председатель и два сопредседателя. Миронов надеется стать лидером объединения. Он также предложил союз "всем партиям левого фланга".По его словам, происшедшее — "три первых ласточки" грядущих слияний. Среди других возможных союзников он перечислил "Коммунистов России", "Партию пенсионеров", "Родину".В КПРФ уже прокомментировали предложение лидера эсеров. Зампред центрального комитета партии Юрий Афонин напомнил, что сама "Справедливая Россия" появилась после объединения трех партий — "Партии жизни", "Партии пенсионеров" и "Родины". В Центризбиркоме отметили, что при слиянии на базе одной из партий у новой организации сохраняется вся "партийная инфраструктура". При таком пути создания проблем с выборами у нее не возникнет, считают в ЦИК. Нюансы появятся, если учредители создадут новую партию."Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное - это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании", — сказала РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина."Справедливую Россию" основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма. От инициалов названия ее членов называют эсерами. Сейчас у них в Госдуме 23 места из 450, в региональных парламентах — 207 из 3980."Национал-патриотическая" партия "За правду" появилась в 2019-м. Лидер — Захар Прилепин. Мест в Госдуме нет, в субъектах — одно."Патриотов России" зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе "Российской партии труда". Идеология — демократический социализм и коллективизм, лидер — Геннадий Семигин. В Госдуме нынешнего созыва не представлена, в регионах занимает 22 места.Следующие выборы в нижнюю палату Совета Федерации запланированы на 19 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210115/mironov-1593221322.html
https://ria.ru/20210113/prioritet-1592854209.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_5:0:1421:1062_1920x0_80_0_0_31c24d2b65871dcbd0a627d6a8f28d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коммунисты россии, майя гришина, сергей миронов, совет федерации рф, госдума рф, захар прилепин, политика

"Справедливая Россия" объединится с двумя партиями

17:30 20.01.2021 (обновлено: 17:31 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и партией "За правду" писателя Захара Прилепина. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.
Новую партию назовут "Справедливая Россия — за правду". В руководство войдет один председатель и два сопредседателя. Миронов надеется стать лидером объединения.
Он также предложил союз "всем партиям левого фланга".

"Мы обращаемся и к КПРФ, и ЛДПР, ко всем другим партиям на левом фланге — давайте объединяться, давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество", — сказал Миронов.

По его словам, происшедшее — "три первых ласточки" грядущих слияний. Среди других возможных союзников он перечислил "Коммунистов России", "Партию пенсионеров", "Родину".
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
15 января, 16:20
Миронов отметил "явно позитивный эффект" смены правительства в России
В КПРФ уже прокомментировали предложение лидера эсеров. Зампред центрального комитета партии Юрий Афонин напомнил, что сама "Справедливая Россия" появилась после объединения трех партий — "Партии жизни", "Партии пенсионеров" и "Родины".
"Что получилось в итоге? Структура, о которой между выборами почти никто из жителей страны не мог даже вспомнить. А на выборах федерального парламента эта партия каждый раз лишь с огромным трудом "переползала" 5-процентный барьер, что давало ей некоторую толику депутатских мандатов" — отметил представитель "коммунистов".
В Центризбиркоме отметили, что при слиянии на базе одной из партий у новой организации сохраняется вся "партийная инфраструктура". При таком пути создания проблем с выборами у нее не возникнет, считают в ЦИК. Нюансы появятся, если учредители создадут новую партию.
"Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное - это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании", — сказала РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 13:18
Володин назвал приоритеты работы Госдумы в весеннюю сессию
"Справедливую Россию" основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма. От инициалов названия ее членов называют эсерами. Сейчас у них в Госдуме 23 места из 450, в региональных парламентах — 207 из 3980.
"Национал-патриотическая" партия "За правду" появилась в 2019-м. Лидер — Захар Прилепин. Мест в Госдуме нет, в субъектах — одно.
"Патриотов России" зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе "Российской партии труда". Идеология — демократический социализм и коллективизм, лидер — Геннадий Семигин. В Госдуме нынешнего созыва не представлена, в регионах занимает 22 места.
Следующие выборы в нижнюю палату Совета Федерации запланированы на 19 сентября 2021 года.
 
Коммунисты РоссииМайя ГришинаСергей МироновСовет Федерации РФГосдума РФЗахар ПрилепинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов рассказал, от чего зависит перспектива встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
03:18Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки
Лента новостейМолния