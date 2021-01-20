https://ria.ru/20210120/dragmetally-1593767603.html

В России разработали прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе

В России разработали прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе

Ученые Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжелого "Лунохода-Геолога", предназначенного для... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T03:03

2021-01-20T03:03

2021-01-20T03:03

наука

россия

луна

марс

российская академия наук

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ученые Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжелого "Лунохода-Геолога", предназначенного для поиска полезных ископаемых, рассказал РИА Новости заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.Разработка длилась три года. Сейчас прибор ученые намерены предложить для установки на российские и зарубежные посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса. "Он лучше всего подходит для лунохода. Вдоль трассы мы сможем определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров. В российской космической программе предусмотрено создание "Лунохода-Геолога". Для такого аппарата мы этот прибор будем предлагать", - рассказал ученый.По его словам, обычные гамма-спектрометры, которые можно установить на межпланетные аппараты, регистрируют гамма-излучение от ядер вещества, вызванное ударами частицами галактических космических лучей. Каждое ядро имеет свой спектр излучения. Можно определить элементный состав вещества, наблюдая линии спектра.Однако на детектор может попасть не только излучение от вещества, но и от самого космического аппарата, тогда оно "загрязнит" полученные данные. Чтобы отсеять ложные срабатывания, российские ученые решили совместить гамма-детектор для определения состава вещества с детектором частиц космических лучей, которые вызывают гамма-излучение. Это позволит повысить качество исследований. Сначала прибор зафиксирует "пролет" высокоэнергичной частицы космического излучения, а затем вызванный ею гамма-фотон от ядра вещества небесного тела, рассказал ученый. "Мы можем по этим наблюдениям с высокой точностью определить элементный состав вещества. В этом состоит идея прибора", - пояснил Митрофанов.Во время передвижения по поверхности прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра. В том числе, он сможет вести геологоразведку с целью поиска редкоземельных или благородных металлов (к ним относятся золото, серебро и металлы платиновой группы), но для этого луноходу будет необходимо остановиться и постоять на месте час-два, чтобы набрать статистику отсчетов от гамма-лучей.

https://ria.ru/20210116/luna-1593291098.html

https://ria.ru/20210119/ekzomars-1593586054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, марс, российская академия наук