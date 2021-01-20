Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20210120/dragmetally-1593767603.html
В России разработали прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе
В России разработали прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе
Ученые Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжелого "Лунохода-Геолога", предназначенного для... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T03:03
2021-01-20T03:03
наука
россия
луна
марс
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_64cc11656e58d1559146f5af9c040bca.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ученые Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжелого "Лунохода-Геолога", предназначенного для поиска полезных ископаемых, рассказал РИА Новости заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.Разработка длилась три года. Сейчас прибор ученые намерены предложить для установки на российские и зарубежные посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса. "Он лучше всего подходит для лунохода. Вдоль трассы мы сможем определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров. В российской космической программе предусмотрено создание "Лунохода-Геолога". Для такого аппарата мы этот прибор будем предлагать", - рассказал ученый.По его словам, обычные гамма-спектрометры, которые можно установить на межпланетные аппараты, регистрируют гамма-излучение от ядер вещества, вызванное ударами частицами галактических космических лучей. Каждое ядро имеет свой спектр излучения. Можно определить элементный состав вещества, наблюдая линии спектра.Однако на детектор может попасть не только излучение от вещества, но и от самого космического аппарата, тогда оно "загрязнит" полученные данные. Чтобы отсеять ложные срабатывания, российские ученые решили совместить гамма-детектор для определения состава вещества с детектором частиц космических лучей, которые вызывают гамма-излучение. Это позволит повысить качество исследований. Сначала прибор зафиксирует "пролет" высокоэнергичной частицы космического излучения, а затем вызванный ею гамма-фотон от ядра вещества небесного тела, рассказал ученый. "Мы можем по этим наблюдениям с высокой точностью определить элементный состав вещества. В этом состоит идея прибора", - пояснил Митрофанов.Во время передвижения по поверхности прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра. В том числе, он сможет вести геологоразведку с целью поиска редкоземельных или благородных металлов (к ним относятся золото, серебро и металлы платиновой группы), но для этого луноходу будет необходимо остановиться и постоять на месте час-два, чтобы набрать статистику отсчетов от гамма-лучей.
https://ria.ru/20210116/luna-1593291098.html
https://ria.ru/20210119/ekzomars-1593586054.html
россия
луна
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:4:800:604_1920x0_80_0_0_db0b9ddee22956b1565768e2321dd28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, луна, марс, российская академия наук

В России разработали прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе

03:03 20.01.2021
 
© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ученые Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжелого "Лунохода-Геолога", предназначенного для поиска полезных ископаемых, рассказал РИА Новости заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
"При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает", - рассказал Митрофанов.
Разработка длилась три года. Сейчас прибор ученые намерены предложить для установки на российские и зарубежные посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса. "Он лучше всего подходит для лунохода. Вдоль трассы мы сможем определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров. В российской космической программе предусмотрено создание "Лунохода-Геолога". Для такого аппарата мы этот прибор будем предлагать", - рассказал ученый.
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 07:17Хочу стать космонавтом
При Байдене Россию могут пригласить в лунную программу, считает эксперт
По его словам, обычные гамма-спектрометры, которые можно установить на межпланетные аппараты, регистрируют гамма-излучение от ядер вещества, вызванное ударами частицами галактических космических лучей. Каждое ядро имеет свой спектр излучения. Можно определить элементный состав вещества, наблюдая линии спектра.
Однако на детектор может попасть не только излучение от вещества, но и от самого космического аппарата, тогда оно "загрязнит" полученные данные. Чтобы отсеять ложные срабатывания, российские ученые решили совместить гамма-детектор для определения состава вещества с детектором частиц космических лучей, которые вызывают гамма-излучение. Это позволит повысить качество исследований. Сначала прибор зафиксирует "пролет" высокоэнергичной частицы космического излучения, а затем вызванный ею гамма-фотон от ядра вещества небесного тела, рассказал ученый. "Мы можем по этим наблюдениям с высокой точностью определить элементный состав вещества. В этом состоит идея прибора", - пояснил Митрофанов.
Во время передвижения по поверхности прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра. В том числе, он сможет вести геологоразведку с целью поиска редкоземельных или благородных металлов (к ним относятся золото, серебро и металлы платиновой группы), но для этого луноходу будет необходимо остановиться и постоять на месте час-два, чтобы набрать статистику отсчетов от гамма-лучей.
Миссии ЭкзоМарс-2016 и ЭкзоМарс-2022 в представлении художника - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 08:00Наука
"Семимильными шагами к запуску". Ученый о большом успехе России на Марсе
 
НаукаРоссияЛунаМарсРоссийская академия наук
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед
07:03Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
Лента новостейМолния