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https://ria.ru/20210120/covid-pasporta-1593828129.html
Матвиенко заявила, что в России не будут вводить COVID-паспорта
Матвиенко заявила, что в России не будут вводить COVID-паспорта
В России не планируют вводить "ковидные паспорта", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:28
2021-01-20T14:17
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России не планируют вводить "ковидные паспорта", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В то же время Матвиенко рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.Ранее на этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о введении в республике "антиковидных паспортов" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу, в том числе после прививки. По мнению властей, подобные документы помогут не только популяризовать вакцину от коронавируса, но и позволят постепенно возвращаться к обычной жизни.Предполагается, что "антиковидный паспорт" в Башкирии будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Заявление на его получение подавать не нужно — код автоматически сформируется у тех, кто сделал прививку или подтвердил справкой наличие антител.Тестировать проект начнут 29 января, а официально запустят с 5 февраля. В течение года зрители с такими паспортами будут получать 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70 процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Матвиенко заявила, что в России не будут вводить COVID-паспорта

13:28 20.01.2021 (обновлено: 14:17 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России не планируют вводить "ковидные паспорта", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. <...> Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. <...> Нет, конечно, не будет такого, — сказала она журналистам,

В то же время Матвиенко рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.
Ранее на этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о введении в республике "антиковидных паспортов" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу, в том числе после прививки. По мнению властей, подобные документы помогут не только популяризовать вакцину от коронавируса, но и позволят постепенно возвращаться к обычной жизни.
Предполагается, что "антиковидный паспорт" в Башкирии будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Заявление на его получение подавать не нужно — код автоматически сформируется у тех, кто сделал прививку или подтвердил справкой наличие антител.
Тестировать проект начнут 29 января, а официально запустят с 5 февраля. В течение года зрители с такими паспортами будут получать 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70 процентов.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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