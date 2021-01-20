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Кадыров доложил Путину о ликвидации бандподполья в Чечне
Кадыров доложил Путину о ликвидации бандподполья в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале об окончательной ликвидации бандитского подполья на территории республики. Соответствующее сообщение он... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:16
2021-01-20T17:14
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
происшествия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале об окончательной ликвидации бандитского подполья на территории республики. Соответствующее сообщение он опубликовал после уничтожения группировки Аслана Бютукаева.По словам Кадырова, спецоперация была спланирована давно и он лично принимал участие в разработке плана. Как отметил глава Чечни, банде удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, в "третий раз им не удалось скрыться".В ходе операции все шестеро боевиков были уничтожены. Троих, включая главаря банды, удалось опознать. Все члены группировки находились в федеральном розыске.Он добавил, что президент России Владимир Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации, "лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава".В свою очередь, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе спецоперации в Чечне удалось ликвидировать пять боевиков.Как сообщили в Кремле, президент после спецоперации позвонил Кадырову и поздравил его с уничтожением банды. Также Путин распорядился представить всех участников операции к государственным наградам.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Видео с места спецоперации в Чечне: Кадыров поздравляет бойцов
Видео с места спецоперации в Чечне. Кадыров хвалит раненого бойца и поздравляет всех остальных.
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, происшествия

Кадыров доложил Путину о ликвидации бандподполья в Чечне

13:16 20.01.2021 (обновлено: 17:14 20.01.2021)
 
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале об окончательной ликвидации бандитского подполья на территории республики. Соответствующее сообщение он опубликовал после уничтожения группировки Аслана Бютукаева.

"С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева", — написал он.

По словам Кадырова, спецоперация была спланирована давно и он лично принимал участие в разработке плана. Как отметил глава Чечни, банде удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, в "третий раз им не удалось скрыться".
В ходе операции все шестеро боевиков были уничтожены. Троих, включая главаря банды, удалось опознать. Все члены группировки находились в федеральном розыске.
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Он добавил, что президент России Владимир Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации, "лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава".
В свою очередь, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе спецоперации в Чечне удалось ликвидировать пять боевиков.
Как сообщили в Кремле, президент после спецоперации позвонил Кадырову и поздравил его с уничтожением банды. Также Путин распорядился представить всех участников операции к государственным наградам.
Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровПроисшествия
 
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