https://ria.ru/20210120/boeviki-1593825330.html

Кадыров доложил Путину о ликвидации бандподполья в Чечне

Кадыров доложил Путину о ликвидации бандподполья в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале об окончательной ликвидации бандитского подполья на территории республики. Соответствующее сообщение он... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:16

2021-01-20T13:16

2021-01-20T17:14

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

происшествия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале об окончательной ликвидации бандитского подполья на территории республики. Соответствующее сообщение он опубликовал после уничтожения группировки Аслана Бютукаева.По словам Кадырова, спецоперация была спланирована давно и он лично принимал участие в разработке плана. Как отметил глава Чечни, банде удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, в "третий раз им не удалось скрыться".В ходе операции все шестеро боевиков были уничтожены. Троих, включая главаря банды, удалось опознать. Все члены группировки находились в федеральном розыске.Он добавил, что президент России Владимир Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации, "лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава".В свою очередь, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе спецоперации в Чечне удалось ликвидировать пять боевиков.Как сообщили в Кремле, президент после спецоперации позвонил Кадырову и поздравил его с уничтожением банды. Также Путин распорядился представить всех участников операции к государственным наградам.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591668648.html

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Видео с места спецоперации в Чечне: Кадыров поздравляет бойцов Видео с места спецоперации в Чечне. Кадыров хвалит раненого бойца и поздравляет всех остальных. 2021-01-20T13:16 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, происшествия