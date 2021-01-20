https://ria.ru/20210120/bayden-1593924767.html
Байден провел смотр войск на ступенях Капитолия
Байден провел смотр войск на ступенях Капитолия
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия, церемонию транслировали телеканалы. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:21
2021-01-20T22:21
2021-01-20T22:21
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия, церемонию транслировали телеканалы.Президента и вице-президента сопровождали супруги. Байден приветствовал военнослужащих.Перед Байденом и Харрис прошел небольшой парад родов войск США. Кроме того, проследовала колонна солдат в форме времен Войны за независимость.После смотра Байден и Харрис направились на Арлингтонское кладбище, где возложат венок к могиле неизвестного солдата.Байден, прежде чем сесть в автомобиль, открыл дверь своей супруге Джилл. Затем президент обошел машину и занял свое место.Незадолго до церемонии смотра войск представители конгресса подарили Байдену и Харрис хрустальные вазы, официальные фотографии с нынешней инаугурации, а также флаг США.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
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РИА Новости
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камала харрис, капитолий, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
и вице-президент Камала Харрис
провели смотр войск на ступенях Капитолия
, церемонию транслировали телеканалы.
Президента и вице-президента сопровождали супруги. Байден приветствовал военнослужащих.
Перед Байденом и Харрис прошел небольшой парад родов войск США. Кроме того, проследовала колонна солдат в форме времен Войны за независимость.
После смотра Байден и Харрис направились на Арлингтонское кладбище, где возложат венок к могиле неизвестного солдата.
Байден, прежде чем сесть в автомобиль, открыл дверь своей супруге Джилл. Затем президент обошел машину и занял свое место.
Незадолго до церемонии смотра войск представители конгресса подарили Байдену и Харрис хрустальные вазы, официальные фотографии с нынешней инаугурации, а также флаг США.