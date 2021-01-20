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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/bayden-1593924767.html
Байден провел смотр войск на ступенях Капитолия
Байден провел смотр войск на ступенях Капитолия
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия, церемонию транслировали телеканалы. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:21
2021-01-20T22:21
выборы президента сша — 2020
камала харрис
капитолий
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия, церемонию транслировали телеканалы.Президента и вице-президента сопровождали супруги. Байден приветствовал военнослужащих.Перед Байденом и Харрис прошел небольшой парад родов войск США. Кроме того, проследовала колонна солдат в форме времен Войны за независимость.После смотра Байден и Харрис направились на Арлингтонское кладбище, где возложат венок к могиле неизвестного солдата.Байден, прежде чем сесть в автомобиль, открыл дверь своей супруге Джилл. Затем президент обошел машину и занял свое место.Незадолго до церемонии смотра войск представители конгресса подарили Байдену и Харрис хрустальные вазы, официальные фотографии с нынешней инаугурации, а также флаг США.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
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камала харрис, капитолий, джо байден, сша, в мире

Байден провел смотр войск на ступенях Капитолия

22:21 20.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerКапитолий США во время церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
Капитолий США во время церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия, церемонию транслировали телеканалы.
Президента и вице-президента сопровождали супруги. Байден приветствовал военнослужащих.
Перед Байденом и Харрис прошел небольшой парад родов войск США. Кроме того, проследовала колонна солдат в форме времен Войны за независимость.
После смотра Байден и Харрис направились на Арлингтонское кладбище, где возложат венок к могиле неизвестного солдата.
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Байден, прежде чем сесть в автомобиль, открыл дверь своей супруге Джилл. Затем президент обошел машину и занял свое место.
Незадолго до церемонии смотра войск представители конгресса подарили Байдену и Харрис хрустальные вазы, официальные фотографии с нынешней инаугурации, а также флаг США.
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