Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210119/vorobev-1593506387.html
В Сети высмеяли новый образ Алексея Воробьева
В Сети высмеяли новый образ Алексея Воробьева
Пользователи высмеяли певца и актера Алексея Воробьева за новый цвет волос. По мнению большинства поклонников, он зря перекрасился в блондина. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T00:30
2021-01-19T00:31
стиль жизни
сша
шоубиз
алексей воробьев
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593508061_0:375:1678:1319_1920x0_80_0_0_c7a3d8ff2170d13566db7a5c7cadc945.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пользователи высмеяли певца и актера Алексея Воробьева за новый цвет волос. По мнению большинства поклонников, он зря перекрасился в блондина. В ролике, опубликованном в Instagram, Воробьев рассказывает, что 90 процентов опрошенных подписчиков ранее проголосовали за то, чтобы он ничего не делал с прической. Однако актер их не послушал. Несмотря на такой смелый шаг, перемены в образе артиста многим не понравились. "Был мужчина, стал Кен", "Какой кошмар", "Зачем?", "Верни свой цвет", — пишут ему пользователи, отмечая, что он теперь похож на куклу.Однако есть и те, кто положительно оценил перемены во внешности Алексея, а некоторые считают: главное, чтобы ему самому нравилось. Сейчас Воробьев делает все возможное, чтобы исполнить свою давнюю мечту: построить карьеру в Голливуде. В ноябре он рассказал, что задействован в ленте "Рейган", где одну из ключевых ролей исполняет лауреат премии "Оскар" Джон Войт, а летом прошлого года зрители обсуждали персонажа в исполнении Алексея Воробьева в сериале Netflix "Космические войска".
https://ria.ru/20201230/vorobev-1591520708.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593508061_0:217:1678:1476_1920x0_80_0_0_b5ee0be8627081fe6cfcb8038c099e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, сша, алексей воробьев, знаменитости, звезды

В Сети высмеяли новый образ Алексея Воробьева

00:30 19.01.2021 (обновлено: 00:31 19.01.2021)
 
© @mr.alexsparrowСкриншот видео из Instagram-аккаунта Алексея Воробьева
Скриншот видео из Instagram-аккаунта Алексея Воробьева - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© @mr.alexsparrow
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пользователи высмеяли певца и актера Алексея Воробьева за новый цвет волос. По мнению большинства поклонников, он зря перекрасился в блондина.
В ролике, опубликованном в Instagram, Воробьев рассказывает, что 90 процентов опрошенных подписчиков ранее проголосовали за то, чтобы он ничего не делал с прической. Однако актер их не послушал.
"Боязнь перемен в жизни заставляет нас стоять на месте", — считает Алексей Воробьев.
Несмотря на такой смелый шаг, перемены в образе артиста многим не понравились. "Был мужчина, стал Кен", "Какой кошмар", "Зачем?", "Верни свой цвет", — пишут ему пользователи, отмечая, что он теперь похож на куклу.
Однако есть и те, кто положительно оценил перемены во внешности Алексея, а некоторые считают: главное, чтобы ему самому нравилось.
Сейчас Воробьев делает все возможное, чтобы исполнить свою давнюю мечту: построить карьеру в Голливуде. В ноябре он рассказал, что задействован в ленте "Рейган", где одну из ключевых ролей исполняет лауреат премии "Оскар" Джон Войт, а летом прошлого года зрители обсуждали персонажа в исполнении Алексея Воробьева в сериале Netflix "Космические войска".
Киану Ривз и Алексей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 11:30Шоубиз
Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в списке самых красивых мужчин мира
 
ШоубизСтиль жизниСШААлексей ВоробьевЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Найден новый способ выявить коронавирус до появления симптомов
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
Лента новостейМолния