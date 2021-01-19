https://ria.ru/20210119/vorobev-1593506387.html
В Сети высмеяли новый образ Алексея Воробьева
В Сети высмеяли новый образ Алексея Воробьева
Пользователи высмеяли певца и актера Алексея Воробьева за новый цвет волос. По мнению большинства поклонников, он зря перекрасился в блондина. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T00:30
2021-01-19T00:30
2021-01-19T00:31
стиль жизни
сша
шоубиз
алексей воробьев
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593508061_0:375:1678:1319_1920x0_80_0_0_c7a3d8ff2170d13566db7a5c7cadc945.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пользователи высмеяли певца и актера Алексея Воробьева за новый цвет волос. По мнению большинства поклонников, он зря перекрасился в блондина. В ролике, опубликованном в Instagram, Воробьев рассказывает, что 90 процентов опрошенных подписчиков ранее проголосовали за то, чтобы он ничего не делал с прической. Однако актер их не послушал. Несмотря на такой смелый шаг, перемены в образе артиста многим не понравились. "Был мужчина, стал Кен", "Какой кошмар", "Зачем?", "Верни свой цвет", — пишут ему пользователи, отмечая, что он теперь похож на куклу.Однако есть и те, кто положительно оценил перемены во внешности Алексея, а некоторые считают: главное, чтобы ему самому нравилось. Сейчас Воробьев делает все возможное, чтобы исполнить свою давнюю мечту: построить карьеру в Голливуде. В ноябре он рассказал, что задействован в ленте "Рейган", где одну из ключевых ролей исполняет лауреат премии "Оскар" Джон Войт, а летом прошлого года зрители обсуждали персонажа в исполнении Алексея Воробьева в сериале Netflix "Космические войска".
https://ria.ru/20201230/vorobev-1591520708.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593508061_0:217:1678:1476_1920x0_80_0_0_b5ee0be8627081fe6cfcb8038c099e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, сша, алексей воробьев, знаменитости, звезды
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Пользователи высмеяли
певца и актера Алексея Воробьева за новый цвет волос. По мнению большинства поклонников, он зря перекрасился в блондина.
В ролике, опубликованном в Instagram, Воробьев рассказывает, что 90 процентов опрошенных подписчиков ранее проголосовали за то, чтобы он ничего не делал с прической. Однако актер их не послушал.
"Боязнь перемен в жизни заставляет нас стоять на месте", — считает Алексей Воробьев.
Несмотря на такой смелый шаг, перемены в образе артиста многим не понравились. "Был мужчина, стал Кен", "Какой кошмар", "Зачем?", "Верни свой цвет", — пишут ему пользователи, отмечая, что он теперь похож на куклу.
Однако есть и те, кто положительно оценил перемены во внешности Алексея, а некоторые считают: главное, чтобы ему самому нравилось.
Сейчас Воробьев делает все возможное, чтобы исполнить свою давнюю мечту: построить карьеру в Голливуде. В ноябре он рассказал
, что задействован в ленте "Рейган", где одну из ключевых ролей исполняет лауреат премии "Оскар" Джон Войт, а летом прошлого года зрители обсуждали
персонажа в исполнении Алексея Воробьева в сериале Netflix "Космические войска".