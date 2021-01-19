https://ria.ru/20210119/vorobev-1593506387.html

В Сети высмеяли новый образ Алексея Воробьева

В Сети высмеяли новый образ Алексея Воробьева

Пользователи высмеяли певца и актера Алексея Воробьева за новый цвет волос. По мнению большинства поклонников, он зря перекрасился в блондина. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T00:30

2021-01-19T00:30

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алексей воробьев

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пользователи высмеяли певца и актера Алексея Воробьева за новый цвет волос. По мнению большинства поклонников, он зря перекрасился в блондина. В ролике, опубликованном в Instagram, Воробьев рассказывает, что 90 процентов опрошенных подписчиков ранее проголосовали за то, чтобы он ничего не делал с прической. Однако актер их не послушал. Несмотря на такой смелый шаг, перемены в образе артиста многим не понравились. "Был мужчина, стал Кен", "Какой кошмар", "Зачем?", "Верни свой цвет", — пишут ему пользователи, отмечая, что он теперь похож на куклу.Однако есть и те, кто положительно оценил перемены во внешности Алексея, а некоторые считают: главное, чтобы ему самому нравилось. Сейчас Воробьев делает все возможное, чтобы исполнить свою давнюю мечту: построить карьеру в Голливуде. В ноябре он рассказал, что задействован в ленте "Рейган", где одну из ключевых ролей исполняет лауреат премии "Оскар" Джон Войт, а летом прошлого года зрители обсуждали персонажа в исполнении Алексея Воробьева в сериале Netflix "Космические войска".

https://ria.ru/20201230/vorobev-1591520708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, сша, алексей воробьев, знаменитости, звезды