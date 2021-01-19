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Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от коронавируса
Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от коронавируса
Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:06
2021-01-19T12:06
2021-01-19T12:13
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Сейчас депутаты записываются для вакцинации. И вот насколько мне Сергей Иванович Неверов сказал, около 50 человек записались в очередь на вакцинацию", - рассказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Он также напомнил, что в Думе уже переболели треть депутатов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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