https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593649354.html

Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от коронавируса

Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от коронавируса

Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:06

2021-01-19T12:06

2021-01-19T12:13

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вакцинация россиян от covid-19

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вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Сейчас депутаты записываются для вакцинации. И вот насколько мне Сергей Иванович Неверов сказал, около 50 человек записались в очередь на вакцинацию", - рассказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Он также напомнил, что в Думе уже переболели треть депутатов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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