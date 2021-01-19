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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593736343.html
Российский посол обсудил в Турции сотрудничество по вакцине "Спутник V"
Российский посол обсудил в Турции сотрудничество по вакцине "Спутник V"
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что обсудил с послом РФ в Анкаре Алексеем Ерховым сотрудничество по вопросу российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:33
2021-01-19T19:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
турция
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АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что обсудил с послом РФ в Анкаре Алексеем Ерховым сотрудничество по вопросу российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Сегодня мы принимали у себя в министерстве посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова. Мы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, прежде всего, относительно вакцины "Спутник V", - написал Коджа в Twitter.Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что не исключает возможности привиться российской вакциной от COVID-19 "Спутник V", вопрос обсуждается с российской стороной.Ранее появлялись сообщения о том, что Турция якобы отказывается от российской вакцины. Как заявили РИА Новости в пресс-службе турецкого минздрава, эти сообщения являются недоразумением, по теме следует руководствоваться последним заявлением Коджи, который не подтвердил отказ его страны от российской вакцины. По его словам, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии, и эта работа в Турции началась.На прошлой неделе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac, кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Вакцину уже получили более 800 тысяч медработников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, турция

Российский посол обсудил в Турции сотрудничество по вакцине "Спутник V"

19:33 19.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что обсудил с послом РФ в Анкаре Алексеем Ерховым сотрудничество по вопросу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Сегодня мы принимали у себя в министерстве посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова. Мы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, прежде всего, относительно вакцины "Спутник V", - написал Коджа в Twitter.
Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что не исключает возможности привиться российской вакциной от COVID-19 "Спутник V", вопрос обсуждается с российской стороной.
Ранее появлялись сообщения о том, что Турция якобы отказывается от российской вакцины. Как заявили РИА Новости в пресс-службе турецкого минздрава, эти сообщения являются недоразумением, по теме следует руководствоваться последним заявлением Коджи, который не подтвердил отказ его страны от российской вакцины. По его словам, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии, и эта работа в Турции началась.
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На прошлой неделе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac, кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Вакцину уже получили более 800 тысяч медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТурция
 
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