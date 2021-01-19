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Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"
Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"
Экс-посол Швейцарии в РФ в декабре, незадолго до отъезда из России, сделал себе прививку вакциной "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:36
2021-01-19T14:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
ив россье
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экс-посол Швейцарии в РФ в декабре, незадолго до отъезда из России, сделал себе прививку вакциной "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве."В конце декабря 2020 года незадолго до своего отъезда из Москвы тогдашний посол Швейцарии Ив Россье сделал себе прививку российской вакциной "Спутник V", как и несколько других сотрудников посольства Швейцарии", - отметил представитель дипведомства.Россье завершил свою дипломатическую миссию в России в декабре 2020 года. Он занимал должность главы дипмиссии с 2017 года. Новый посол Швейцарии Кристина Марти Ланг приступила к исполнению своих обязанностей в январе текущего года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"

14:36 19.01.2021
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкИв Россье
Ив Россье - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экс-посол Швейцарии в РФ в декабре, незадолго до отъезда из России, сделал себе прививку вакциной "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве.
"В конце декабря 2020 года незадолго до своего отъезда из Москвы тогдашний посол Швейцарии Ив Россье сделал себе прививку российской вакциной "Спутник V", как и несколько других сотрудников посольства Швейцарии", - отметил представитель дипведомства.
Россье завершил свою дипломатическую миссию в России в декабре 2020 года. Он занимал должность главы дипмиссии с 2017 года. Новый посол Швейцарии Кристина Марти Ланг приступила к исполнению своих обязанностей в январе текущего года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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