https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593684628.html

Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"

Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"

Экс-посол Швейцарии в РФ в декабре, незадолго до отъезда из России, сделал себе прививку вакциной "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:36

2021-01-19T14:36

2021-01-19T14:36

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экс-посол Швейцарии в РФ в декабре, незадолго до отъезда из России, сделал себе прививку вакциной "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве."В конце декабря 2020 года незадолго до своего отъезда из Москвы тогдашний посол Швейцарии Ив Россье сделал себе прививку российской вакциной "Спутник V", как и несколько других сотрудников посольства Швейцарии", - отметил представитель дипведомства.Россье завершил свою дипломатическую миссию в России в декабре 2020 года. Он занимал должность главы дипмиссии с 2017 года. Новый посол Швейцарии Кристина Марти Ланг приступила к исполнению своих обязанностей в январе текущего года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/posol-1593676817.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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