https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593667380.html

В Казахстане опровергли сообщения о побочных эффектах "Спутника V"

В Казахстане опровергли сообщения о побочных эффектах "Спутника V"

Рассылка о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которой делятся казахстанцы в социальных сетях, является фейком, сообщил во вторник РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:27

2021-01-19T13:27

2021-01-19T13:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. Рассылка о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которой делятся казахстанцы в социальных сетях, является фейком, сообщил во вторник созданный при поддержке министерства информации и общественного развития Казахстана сайт stopfake.kz."Казахстанцы делятся сообщениями о том, что в сеть "слили" информацию о побочных эффектах вакцины "Спутник V". На фото "последствий", как ни странно, гангрена, псориаз и различные язвы. Это сообщение - фейк", - говорится в сообщении на сайте stopfake.kz.По данным сайта, "из постов в соцсетях следует, что о страшных "побочных эффектах" рассказал некий 17-летний студент Российского национального исследовательского университета имени Пирогова". Студент утверждал, что якобы был привлечен к лабораторной работе в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Там он увидел в компьютере своего научного руководителя "страшные фото", которые находились в папке "Co-19 поб" - якобы их он и опубликовал в интернете.Фото, которые прикреплены к посту, можно без труда найти в открытом доступе. При этом фактов, подтверждающих достоверность этой информации, не приводится, подчеркивает stopfake.kz."Еще в октябре 2020 года создатели "Спутника V" сообщили, что у 85% участников клинических испытаний побочных эффектов не наблюдалось вовсе. У оставшихся 15% зарегистрировали повышенную температуру, боль и припухлость в месте инъекции, головную боль и ломоту в мышцах. Более серьезных нежелательных последствий ни у кого из участников испытаний не возникло. Из этого следует, что сообщения и фото "страшных побочных эффектов" вакцины против COVID-19 - не более чем выдумка пользователей сети. Нет никаких фактов, которые подтвердили бы достоверность этой информации", - отметили на портале."Спутник V" была зарегистрирована минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593604795.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/murashko-1593646956.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, казахстан, в мире