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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593632376.html
Сербия ожидает поставку 250 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Сербия ожидает поставку 250 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Сербия во вторник-среду ожидает прибытие 250 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:34
2021-01-19T10:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ана брнабич
александр вулин
коронавирусы
александр вучич
российский фонд прямых инвестиций
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БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Сербия во вторник-среду ожидает прибытие 250 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", заявил президент страны Александр Вучич."Сегодня или завтра (19-20 января) ожидаем 250 тысяч доз вакцины" Спутник V". Из них 200 тысяч - так называемой первой дозы и 50 тысяч - второй. Важно, что у российской вакцины они различаются", - заявил президент на заседании национальной группы по вакцинации.Он добавил, что в массовую иммунизацию, начинаемую во вторник, включается и полученная в субботу партия в миллион доз вакцины из КНР производства Sinopharm."На выходных, скорее всего, сделаю китайскую вакцину", - отметил сербский лидер.Ранее Вучич рассказал о готовности властей вакцинировать 80% населения семимиллионной страны от COVID-19 препаратами от различных производителей.Госсекретарь министерства здравоохранения Мирсад Джерлек сообщил накануне, что большинство граждан Сербии, которые подают заявки на иммунизацию электронным путем или через колл-центр, выбрали вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V".По его данным 28% высказались за прививку вакцины от Pfizer, 40% выбрали "Спутник V", остальным все равно подавшим заявки все равно какую вакцину делать.Вакцинация в стране началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Премьер Ана Брнабич, привившаяся им первой, указывала, что официальный Белград имеет договоренности с различными производителями на 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов человек.Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. Сейчас "Спутник V" в Сербии находится в процессе получения постоянного разрешения на применение.Госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ана брнабич, александр вулин, коронавирусы, александр вучич, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сербия, китай, белград (город), в мире

Сербия ожидает поставку 250 тысяч доз вакцины "Спутник V"

10:34 19.01.2021 (обновлено: 10:58 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Упаковки с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Сербия во вторник-среду ожидает прибытие 250 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", заявил президент страны Александр Вучич.
"Сегодня или завтра (19-20 января) ожидаем 250 тысяч доз вакцины" Спутник V". Из них 200 тысяч - так называемой первой дозы и 50 тысяч - второй. Важно, что у российской вакцины они различаются", - заявил президент на заседании национальной группы по вакцинации.
Он добавил, что в массовую иммунизацию, начинаемую во вторник, включается и полученная в субботу партия в миллион доз вакцины из КНР производства Sinopharm.
"На выходных, скорее всего, сделаю китайскую вакцину", - отметил сербский лидер.
Ранее Вучич рассказал о готовности властей вакцинировать 80% населения семимиллионной страны от COVID-19 препаратами от различных производителей.
Госсекретарь министерства здравоохранения Мирсад Джерлек сообщил накануне, что большинство граждан Сербии, которые подают заявки на иммунизацию электронным путем или через колл-центр, выбрали вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V".
По его данным 28% высказались за прививку вакцины от Pfizer, 40% выбрали "Спутник V", остальным все равно подавшим заявки все равно какую вакцину делать.
Вакцинация в стране началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Премьер Ана Брнабич, привившаяся им первой, указывала, что официальный Белград имеет договоренности с различными производителями на 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов человек.
Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. Сейчас "Спутник V" в Сербии находится в процессе получения постоянного разрешения на применение.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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