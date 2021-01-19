https://ria.ru/20210119/ukraina-1593687658.html

Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля

Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило во вторник, что глава Конституционного суда страны (КС) Александр Тупицкий официально стал... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:54

2021-01-19T14:54

2021-01-19T14:54

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило во вторник, что глава Конституционного суда страны (КС) Александр Тупицкий официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины во вторник вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место. Представитель президента в КС Федор Вениславский объяснил, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что указ президента Владимира Зеленского о его отстранении от должности судьи не утратил силу."Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201225/ks-1590885985.html

https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591601484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/tupitskiy-1591647118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире