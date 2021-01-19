Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/ukraina-1593687658.html
Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило во вторник, что глава Конституционного суда страны (КС) Александр Тупицкий официально стал... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:54
2021-01-19T14:54
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285234_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a10b715f80c5453fa95df3cd870edcbf.jpg
КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило во вторник, что глава Конституционного суда страны (КС) Александр Тупицкий официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины во вторник вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место. Представитель президента в КС Федор Вениславский объяснил, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что указ президента Владимира Зеленского о его отстранении от должности судьи не утратил силу."Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20201225/ks-1590885985.html
https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591601484.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/tupitskiy-1591647118.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285234_39:0:1167:846_1920x0_80_0_0_36399bfb896952c44bb19ab1966bf069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля

14:54 19.01.2021
 
© Фото : Конституційний Суд УкраїниГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : Конституційний Суд України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило во вторник, что глава Конституционного суда страны (КС) Александр Тупицкий официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.
Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины во вторник вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место. Представитель президента в КС Федор Вениславский объяснил, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что указ президента Владимира Зеленского о его отстранении от должности судьи не утратил силу.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 11:59
Зеленский объяснил, почему глава КС Украины должен уйти в отставку
"Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.
Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:52
Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 20:17Акценты
Казус Тупицкого: Зеленского поправляет КС Украины
 
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
Лента новостейМолния