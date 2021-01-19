В Липецкой области стартовал турпроект "Путешествуй дома"

"На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому. В 2020 году мы все оказались в условиях закрытых границ. Люди, которые привыкли каждый год планировать свой отдых в привычных направлениях, попали в ситуацию неопределенности и отсутствия альтернативы далеким путешествиям. Нам важно, чтобы всем туристам было интересно, как жителям региона, так и гостям области со всей России", - сказал Артамонов.