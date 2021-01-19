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Липецкая область
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В Липецкой области стартовал турпроект "Путешествуй дома"
В Липецкой области стартовал турпроект "Путешествуй дома"
Власти Липецкой области запустили туристический проект "Путешествуй дома" в целях продвижения и популяризации туристических мест региона, он призван показать... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:28
2021-01-19T16:59
туризм
новости - туризм
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области запустили туристический проект "Путешествуй дома" в целях продвижения и популяризации туристических мест региона, он призван показать красоту липецкой природы, архитектуры и познакомить гостей области с туристическими объектами и развлечениями, доступными для любого жителя страны, сообщил глава обладминистрации Игорь Артамонов.Он отметил, что помимо привлечения туристов в регион, одна из задач проекта – показать знакомые места по-новому, вдохновить и липчан путешествовать по родному краю, познакомить всех желающих с бюджетными вариантами отдыха, а также увеличить присутствие Липецкой области в социальных сетях как туристически привлекательного региона.Губернатор заметил, что всего регион предлагает восемь маршрутов по территории области.
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туризм, новости - туризм, игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области стартовал турпроект "Путешествуй дома"

16:28 19.01.2021 (обновлено: 16:59 19.01.2021)
 
Липецкая область, герб
Липецкая область, герб - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области запустили туристический проект "Путешествуй дома" в целях продвижения и популяризации туристических мест региона, он призван показать красоту липецкой природы, архитектуры и познакомить гостей области с туристическими объектами и развлечениями, доступными для любого жителя страны, сообщил глава обладминистрации Игорь Артамонов.
Он отметил, что помимо привлечения туристов в регион, одна из задач проекта – показать знакомые места по-новому, вдохновить и липчан путешествовать по родному краю, познакомить всех желающих с бюджетными вариантами отдыха, а также увеличить присутствие Липецкой области в социальных сетях как туристически привлекательного региона.
Губернатор заметил, что всего регион предлагает восемь маршрутов по территории области.
"На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому. В 2020 году мы все оказались в условиях закрытых границ. Люди, которые привыкли каждый год планировать свой отдых в привычных направлениях, попали в ситуацию неопределенности и отсутствия альтернативы далеким путешествиям. Нам важно, чтобы всем туристам было интересно, как жителям региона, так и гостям области со всей России", - сказал Артамонов.
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