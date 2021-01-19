Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:30 19.01.2021 (обновлено: 06:31 19.01.2021)
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Власти Никарагуа подписали с российской стороной первичные документы для обмена информацией о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" и перешли к обсуждению технических вопросов поставок, сообщил РИА Новости торговый представитель Российской Федерации в Республике Никарагуа Петр Панкратов.
"В настоящий момент власти Никарагуа ведут переговоры с российской стороной о приобретении вакцины "Спутник V". Необходимые первичные двусторонние документы уже были подписаны, этот этап пройден, и вопросы идут в другой плоскости", - заявил дипломат.
По словам Панкратова, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ответственно подходит к вопросу возможного сотрудничества - при содействии посольства РФ в Никарагуа идут видеоконференции и обмен информацией, тем более что вопрос технически непростой, на текущем этапе уже задействованы специалисты с двух сторон.
Не уточняя объёма планируемых поставок вакцины института Гамалеи, российский торговый представитель отметил широкие планы местного правительства по иммунизации граждан - "речь идет об очень большом охвате". Помимо двусторонних переговоров с Россией страна участвует в международном механизме распределения вакцин COVAX, поставки в рамках которого должны начаться в феврале.
Никарагуа как потенциальный российский партнер выделяется среди стран региона - власти имеют большой опыт прививочных кампаний и, что немаловажно, опыт работы с российскими вакцинами. В стране работает современное совместное предприятие - Латиноамериканский институт биотехнологий Мечников, с российской стороны в проекте участвует Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Произведенная вакцина от гриппа используется здесь и экспортируется в другие страны Латинской Америки.
"В свое время мы помогали (Никарагуа - ред.) с вакциной от желтой лихорадки, местные власти также знают и применяют её. Россия и Никарагуа поддерживают важные политические связи - это одна из наших опор в Латинской Америке, и особенные отношения, в том числе в сфере защиты населения", - добавил Панкратов.
Переговоры о закупке российской вакцины, по информации дипломата, ведут и власти других стран центральноамериканского региона, интерес к препарату института Гамалеи вырос после начала его поставок в Латинскую Америку. Препарат уже получил разрешение на экстренное применение в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, и поставляется в Аргентину.
"Интересуются все, просят дополнительную информацию, особенно после того как вакцина пошла в Латинскую Америку. Все понимают, что эта вакцина показывает себя как рабочий инструмент, к тому же более доступный, чем некоторые другие вакцины", - подчеркнул торговый представитель.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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