https://ria.ru/20210119/sputnik-v-1593611900.html

Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"

Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"

Власти Никарагуа подписали с российской стороной первичные документы для обмена информацией о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" и перешли к... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T06:30

2021-01-19T06:30

2021-01-19T06:31

в мире

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Власти Никарагуа подписали с российской стороной первичные документы для обмена информацией о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" и перешли к обсуждению технических вопросов поставок, сообщил РИА Новости торговый представитель Российской Федерации в Республике Никарагуа Петр Панкратов.По словам Панкратова, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ответственно подходит к вопросу возможного сотрудничества - при содействии посольства РФ в Никарагуа идут видеоконференции и обмен информацией, тем более что вопрос технически непростой, на текущем этапе уже задействованы специалисты с двух сторон.Не уточняя объёма планируемых поставок вакцины института Гамалеи, российский торговый представитель отметил широкие планы местного правительства по иммунизации граждан - "речь идет об очень большом охвате". Помимо двусторонних переговоров с Россией страна участвует в международном механизме распределения вакцин COVAX, поставки в рамках которого должны начаться в феврале.Никарагуа как потенциальный российский партнер выделяется среди стран региона - власти имеют большой опыт прививочных кампаний и, что немаловажно, опыт работы с российскими вакцинами. В стране работает современное совместное предприятие - Латиноамериканский институт биотехнологий Мечников, с российской стороны в проекте участвует Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Произведенная вакцина от гриппа используется здесь и экспортируется в другие страны Латинской Америки."В свое время мы помогали (Никарагуа - ред.) с вакциной от желтой лихорадки, местные власти также знают и применяют её. Россия и Никарагуа поддерживают важные политические связи - это одна из наших опор в Латинской Америке, и особенные отношения, в том числе в сфере защиты населения", - добавил Панкратов.Переговоры о закупке российской вакцины, по информации дипломата, ведут и власти других стран центральноамериканского региона, интерес к препарату института Гамалеи вырос после начала его поставок в Латинскую Америку. Препарат уже получил разрешение на экстренное применение в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, и поставляется в Аргентину."Интересуются все, просят дополнительную информацию, особенно после того как вакцина пошла в Латинскую Америку. Все понимают, что эта вакцина показывает себя как рабочий инструмент, к тому же более доступный, чем некоторые другие вакцины", - подчеркнул торговый представитель."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593609934.html

латинская америка

аргентина

парагвай

венесуэла

боливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, парагвай, венесуэла, боливия