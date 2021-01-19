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В Гидрометцентре предупредили об аномальном потеплении
В Гидрометцентре предупредили об аномальном потеплении
Очень теплая по климатическим меркам погода придет на европейскую часть России в четверг и продержится как минимум до субботы, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T00:13
2021-01-19T11:48
россия
погода
западная сибирь
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
потепление
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Очень теплая по климатическим меркам погода придет на европейскую часть России в четверг и продержится как минимум до субботы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что резкое повышение температуры произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. Синоптик добавил, что тепло будет поступать через юг Западной Европы в центр Европейской России.Ученый подчеркнул, что речь идет именно о европейской части России, особенно о южных и западных регионах.По словам Вильфанда, в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод. Температура будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы.
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россия, погода, западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, потепление, общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальном потеплении

00:13 19.01.2021 (обновлено: 11:48 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГолубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве
Голубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Очень теплая по климатическим меркам погода придет на европейскую часть России в четверг и продержится как минимум до субботы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что резкое повышение температуры произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. Синоптик добавил, что тепло будет поступать через юг Западной Европы в центр Европейской России.

"Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов. <...> Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус два — минус четыре. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус двух-трех градусов. К концу недели погода станет на десять градусов выше нормы", — сказал Вильфанд.

Ученый подчеркнул, что речь идет именно о европейской части России, особенно о южных и западных регионах.
По словам Вильфанда, в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод. Температура будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы.
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РоссияПогодаЗападная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрМоскваПотеплениеОбщество
 
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