В Гидрометцентре предупредили об аномальном потеплении
00:13 19.01.2021 (обновлено: 11:48 19.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГолубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Очень теплая по климатическим меркам погода придет на европейскую часть России в четверг и продержится как минимум до субботы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что резкое повышение температуры произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. Синоптик добавил, что тепло будет поступать через юг Западной Европы в центр Европейской России.
"Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов. <...> Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус два — минус четыре. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус двух-трех градусов. К концу недели погода станет на десять градусов выше нормы", — сказал Вильфанд.
Ученый подчеркнул, что речь идет именно о европейской части России, особенно о южных и западных регионах.
По словам Вильфанда, в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод. Температура будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы.