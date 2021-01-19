https://ria.ru/20210119/poteplenie-1593603323.html

В Гидрометцентре предупредили об аномальном потеплении

В Гидрометцентре предупредили об аномальном потеплении

Очень теплая по климатическим меркам погода придет на европейскую часть России в четверг и продержится как минимум до субботы, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T00:13

2021-01-19T00:13

2021-01-19T11:48

россия

погода

западная сибирь

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

потепление

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Очень теплая по климатическим меркам погода придет на европейскую часть России в четверг и продержится как минимум до субботы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что резкое повышение температуры произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. Синоптик добавил, что тепло будет поступать через юг Западной Европы в центр Европейской России.Ученый подчеркнул, что речь идет именно о европейской части России, особенно о южных и западных регионах.По словам Вильфанда, в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод. Температура будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы.

https://ria.ru/20210117/morozy-1593370680.html

россия

западная сибирь

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, потепление, общество