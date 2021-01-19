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Главе волгоградского Росимущества предъявили обвинение
Главе волгоградского Росимущества предъявили обвинение
Руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области предъявлено обвинение по делу о попытке приобрести арестованную элитную иномарку... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:41
2021-01-19T17:41
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области предъявлено обвинение по делу о попытке приобрести арестованную элитную иномарку у должника через подставное лицо, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК по региону Наталия Рудник.На прошлой неделе СК информировал о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей управлений Росимущества и службы судебных приставов по Волгоградской области, их подозревают во взяточничестве и в посредничестве во взяточничестве в крупном размере с использованием служебного положения. В понедельник главному судебному приставу региона было предъявлено обвинение и суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 11 марта."Второму фигуранту этого уголовного дела (начальнику территориального управления Росимущества) предъявлено обвинение", - рассказала Рудник.По ее словам, сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.По информации СК, глава УФССП по Волгоградской области узнал, что на торги выставлена дорогая иномарка, арестованная у должника, и решил ее купить через подставное лицо, в случае успеха ему пришлось бы заплатить комиссионный сбор в 7% от стоимости авто – около 160 тысяч рублей, но руководитель ведомства не хотел платить такие деньги и, по данным следствия, потребовал, чтобы эту сумму внес директор компании, которая занималась реализацией арестованной машины. По данным СК, посредником выступил руководитель регионального управления Росимущества, за это предпринимателя обещали не штрафовать при проверках.
https://ria.ru/20210113/vzyatka-1592903462.html
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следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), волгоградская область, происшествия

Главе волгоградского Росимущества предъявили обвинение

17:41 19.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области предъявлено обвинение по делу о попытке приобрести арестованную элитную иномарку у должника через подставное лицо, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК по региону Наталия Рудник.
На прошлой неделе СК информировал о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей управлений Росимущества и службы судебных приставов по Волгоградской области, их подозревают во взяточничестве и в посредничестве во взяточничестве в крупном размере с использованием служебного положения. В понедельник главному судебному приставу региона было предъявлено обвинение и суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 11 марта.
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"Второму фигуранту этого уголовного дела (начальнику территориального управления Росимущества) предъявлено обвинение", - рассказала Рудник.
По ее словам, сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.
По информации СК, глава УФССП по Волгоградской области узнал, что на торги выставлена дорогая иномарка, арестованная у должника, и решил ее купить через подставное лицо, в случае успеха ему пришлось бы заплатить комиссионный сбор в 7% от стоимости авто – около 160 тысяч рублей, но руководитель ведомства не хотел платить такие деньги и, по данным следствия, потребовал, чтобы эту сумму внес директор компании, которая занималась реализацией арестованной машины. По данным СК, посредником выступил руководитель регионального управления Росимущества, за это предпринимателя обещали не штрафовать при проверках.
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