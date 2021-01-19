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https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669364.html
В Кремле прокомментировали претензии ФСИН к Навальному
В Кремле прокомментировали претензии ФСИН к Навальному
ФСИН проявляла гибкость и понимание к Алексею Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки к нему появились вопросы, заявил... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:37
2021-01-19T14:16
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
химкинский городской суд
дмитрий песков
германия
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ФСИН проявляла гибкость и понимание к Алексею Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки к нему появились вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались у Пескова, не видит ли Кремль противоречия в том, что Навальный не мог отмечаться в полиции, нарушая условия испытательного срока, так как лечился в Берлине, а туда его отпустили с разрешения Владимира Путина.Песков напомнил о данных клиники "Шарите" по состоянию здоровья Навального, из которых следует, что он был здоров уже в октябре. По словам спикера Кремля, это указано в "конкретном заявлении госпиталя", а если у юристов блогера есть какие-либо сведения об иных сроках реабилитации, они могут использовать эти материалы в суде.В воскресенье Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — ими оказались подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток.По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, германия, происшествия

В Кремле прокомментировали претензии ФСИН к Навальному

13:37 19.01.2021 (обновлено: 14:16 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ФСИН проявляла гибкость и понимание к Алексею Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки к нему появились вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Пескова, не видит ли Кремль противоречия в том, что Навальный не мог отмечаться в полиции, нарушая условия испытательного срока, так как лечился в Берлине, а туда его отпустили с разрешения Владимира Путина.

"Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание", — сказал Песков.

Песков напомнил о данных клиники "Шарите" по состоянию здоровья Навального, из которых следует, что он был здоров уже в октябре. По словам спикера Кремля, это указано в "конкретном заявлении госпиталя", а если у юристов блогера есть какие-либо сведения об иных сроках реабилитации, они могут использовать эти материалы в суде.
Алексей Навальный в самолете - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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В воскресенье Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — ими оказались подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток.
По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.
У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Химкинский городской судДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
 
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