https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669364.html

В Кремле прокомментировали претензии ФСИН к Навальному

В Кремле прокомментировали претензии ФСИН к Навальному

ФСИН проявляла гибкость и понимание к Алексею Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки к нему появились вопросы, заявил... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:37

2021-01-19T13:37

2021-01-19T14:16

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

химкинский городской суд

дмитрий песков

германия

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ФСИН проявляла гибкость и понимание к Алексею Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки к нему появились вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались у Пескова, не видит ли Кремль противоречия в том, что Навальный не мог отмечаться в полиции, нарушая условия испытательного срока, так как лечился в Берлине, а туда его отпустили с разрешения Владимира Путина.Песков напомнил о данных клиники "Шарите" по состоянию здоровья Навального, из которых следует, что он был здоров уже в октябре. По словам спикера Кремля, это указано в "конкретном заявлении госпиталя", а если у юристов блогера есть какие-либо сведения об иных сроках реабилитации, они могут использовать эти материалы в суде.В воскресенье Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — ими оказались подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток.По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, германия, происшествия