https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593687144.html
Путин окунулся в проруби на Крещение
Путин окунулся в проруби на Крещение
Владимир Путин окунулся в проруби в Московской области. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:51
2021-01-19T14:51
2021-01-19T15:15
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
дмитрий песков
владимир путин
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Путин окунулся в проруби в Московской области. Девятнадцатого января отмечается Крещение Господне.Президент зашел в вырубленную в форме креста прорубь, перекрестился и, как принято, трижды окунулся в воду.Ранее во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это традиция, "традициям он не изменяет".
https://ria.ru/20210119/essei-1593582256.html
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новости - религия и мировоззрение, дмитрий песков, владимир путин, московская область (подмосковье), общество