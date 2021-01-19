https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593687144.html

Путин окунулся в проруби на Крещение

Путин окунулся в проруби на Крещение

Владимир Путин окунулся в проруби в Московской области. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:51

2021-01-19T14:51

2021-01-19T15:15

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

дмитрий песков

владимир путин

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Путин окунулся в проруби в Московской области. Девятнадцатого января отмечается Крещение Господне.Президент зашел в вырубленную в форме креста прорубь, перекрестился и, как принято, трижды окунулся в воду.Ранее во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это традиция, "традициям он не изменяет".

https://ria.ru/20210119/essei-1593582256.html

московская область (подмосковье)

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2021

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новости - религия и мировоззрение, дмитрий песков, владимир путин, московская область (подмосковье), общество