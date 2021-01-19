https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593683127.html

Эксперт назвал число беременных, заразившихся коронавирусом в России

Эксперт назвал число беременных, заразившихся коронавирусом в России

В 2020 году в России было зафиксировано около 31 тысячи беременных женщин с коронавирусом, в 2021 году - уже более двух тысяч, сообщил академик РАН, директор... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:31

2021-01-19T14:31

2021-01-19T14:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В 2020 году в России было зафиксировано около 31 тысячи беременных женщин с коронавирусом, в 2021 году - уже более двух тысяч, сообщил академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих."Суммарно в стране было около 31 тысячи женщин в этой линейке беременностей с COVID, это в 2020 году. И даже за это короткое время, 19 дней (2021 года) у нас более двух тысяч случаев обнаружения подобных заболеваний", - рассказал Сухих на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Характерными осложнениями беременности для пациенток с коронавирусом, как следует из презентации к выступлению специалиста, являются преждевременные роды (21,3-39%), дистресс плода (10,7%), задержка роста плода (10%), выкидыш (2%) и мертворождение (1,2%)."Причины летальности беременных женщин (с COVID), они типичны для всего, может быть, кроме последнего, кровотечения. Это расстройство... системы дыхания, тромбоэмболические осложнения... это сепсис и септический шок, полиорганная недостаточность", - отметил Сухих.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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