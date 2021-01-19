https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593677360.html

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Госпитализация пациентов с коронавирусом в Москве снизилась на 18%, заявил мэр Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:08

2021-01-19T14:08

2021-01-19T14:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Москве снизилась на 18%, заявил мэр Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."На 18% снизилась госпитализация (больных коронавирусом – ред.), это такой важный фактор, который позволяет разгрузить и коечную сеть", - заявил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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