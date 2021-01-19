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Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Госпитализация пациентов с коронавирусом в Москве снизилась на 18%, заявил мэр Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:08
2021-01-19T14:08
2021-01-19T14:16
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Москве снизилась на 18%, заявил мэр Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."На 18% снизилась госпитализация (больных коронавирусом – ред.), это такой важный фактор, который позволяет разгрузить и коечную сеть", - заявил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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