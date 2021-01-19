https://ria.ru/20210119/gosuslugi-1593660431.html

Россияне смогут запретить перевод пенсионных накоплений через госуслуги

Россияне смогут запретить перевод пенсионных накоплений через госуслуги

Россияне смогут запретить переводить пенсионные накопления через портал госуслуг, предлагаемое нововведение должно дополнительно защитить права россиян от... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:57

2021-01-19T12:57

2021-01-19T12:57

пенсионный фонд рф

госуслуги

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россияне смогут запретить переводить пенсионные накопления через портал госуслуг, предлагаемое нововведение должно дополнительно защитить права россиян от неправомерного перевода средств, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).В фонде поясняют, что уведомление позволяет сократить каналы приема такого заявления до одного – клиентской службы ПФР. Документ туда надо подавать лично или это может сделать представитель. "Нововведение, таким образом, направлено на то, чтобы дополнительно защитить права граждан и обезопасить их от неправомерного перевода средств", - уточняется в сообщении.Решение об ограничении перевода средств через "Госуслуги" планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи уведомления в ПФР, отмечается в сообщении. Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды заявлений – о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или из ПФР в НПФ и обратно. Запрет будет действовать бессрочно, пока человек не аннулирует его новым уведомлением. Подать его также можно будет только лично в Пенсионный фонд России.

https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, госуслуги, общество