Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/gosuslugi-1593660431.html
Россияне смогут запретить перевод пенсионных накоплений через госуслуги
Россияне смогут запретить перевод пенсионных накоплений через госуслуги
Россияне смогут запретить переводить пенсионные накопления через портал госуслуг, предлагаемое нововведение должно дополнительно защитить права россиян от... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:57
2021-01-19T12:57
пенсионный фонд рф
госуслуги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590230685_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_71bc5ed0ad3d29796ab054ed8245b10a.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россияне смогут запретить переводить пенсионные накопления через портал госуслуг, предлагаемое нововведение должно дополнительно защитить права россиян от неправомерного перевода средств, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).В фонде поясняют, что уведомление позволяет сократить каналы приема такого заявления до одного – клиентской службы ПФР. Документ туда надо подавать лично или это может сделать представитель. "Нововведение, таким образом, направлено на то, чтобы дополнительно защитить права граждан и обезопасить их от неправомерного перевода средств", - уточняется в сообщении.Решение об ограничении перевода средств через "Госуслуги" планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи уведомления в ПФР, отмечается в сообщении. Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды заявлений – о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или из ПФР в НПФ и обратно. Запрет будет действовать бессрочно, пока человек не аннулирует его новым уведомлением. Подать его также можно будет только лично в Пенсионный фонд России.
https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590230685_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_f3ffcff6312d6a77e70622a925f6c155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионный фонд рф, госуслуги, общество

Россияне смогут запретить перевод пенсионных накоплений через госуслуги

12:57 19.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница и посетительница нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Сотрудница и посетительница нового флагманского центра МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россияне смогут запретить переводить пенсионные накопления через портал госуслуг, предлагаемое нововведение должно дополнительно защитить права россиян от неправомерного перевода средств, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
"Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг – одного из двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене пенсионного фонда", - говорится в сообщении.
В фонде поясняют, что уведомление позволяет сократить каналы приема такого заявления до одного – клиентской службы ПФР. Документ туда надо подавать лично или это может сделать представитель. "Нововведение, таким образом, направлено на то, чтобы дополнительно защитить права граждан и обезопасить их от неправомерного перевода средств", - уточняется в сообщении.
Решение об ограничении перевода средств через "Госуслуги" планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи уведомления в ПФР, отмечается в сообщении. Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды заявлений – о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или из ПФР в НПФ и обратно. Запрет будет действовать бессрочно, пока человек не аннулирует его новым уведомлением. Подать его также можно будет только лично в Пенсионный фонд России.
Женщина считает деньги в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 18:11
Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
 
Пенсионный фонд РФГосуслугиОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
14:47Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
14:40Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
14:39Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19
14:38Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
Лента новостейМолния