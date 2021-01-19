Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/epivakkorona-1593671009.html
Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности "ЭпиВакКороны"
Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности "ЭпиВакКороны"
Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов, сообщила... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:41
2021-01-19T14:27
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_faa60cef92ecedd125a804757a2af2e8.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что наличие антител к коронавирусу не считается противопоказанием для вакцинации: "ЭпиВакКорона" поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет. Схема предполагает двукратное внутримышечное введение препарата, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра: прививаться одним компонентом можно, если человек ранее переболел COVID-19. "ЭпиВакКорону", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.Первой российской вакциной от коронавируса стал "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал более чем 91-процентную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100 процентов. Вакцинация "Спутником V" стартовала в России с начала декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d0c4eab2d30d90c27c453998494f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности "ЭпиВакКороны"

13:41 19.01.2021 (обновлено: 14:27 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона" в процедурном кабинете
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что наличие антител к коронавирусу не считается противопоказанием для вакцинации: "ЭпиВакКорона" поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет. Схема предполагает двукратное внутримышечное введение препарата, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра: прививаться одним компонентом можно, если человек ранее переболел COVID-19.

"Но введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ", — уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

"ЭпиВакКорону", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.
Первой российской вакциной от коронавируса стал "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал более чем 91-процентную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100 процентов. Вакцинация "Спутником V" стартовала в России с начала декабря.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
14:47Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
14:40Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
14:39Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19
14:38Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
14:36В США меняются правила въезда иностранных граждан
Лента новостейМолния