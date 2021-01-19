https://ria.ru/20210119/epivakkorona-1593671009.html

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности "ЭпиВакКороны"

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности "ЭпиВакКороны"

Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов, сообщила... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:41

2021-01-19T13:41

2021-01-19T14:27

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что наличие антител к коронавирусу не считается противопоказанием для вакцинации: "ЭпиВакКорона" поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет. Схема предполагает двукратное внутримышечное введение препарата, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра: прививаться одним компонентом можно, если человек ранее переболел COVID-19. "ЭпиВакКорону", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.Первой российской вакциной от коронавируса стал "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал более чем 91-процентную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100 процентов. Вакцинация "Спутником V" стартовала в России с начала декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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