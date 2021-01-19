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Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища
Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища
В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:11
2021-01-19T18:48
шотландия
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр.По его словам, во время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке.Бауэр отметил, что именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Тем не менее подобные древние виды пока не встречались человеку, уточнил он.Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
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шотландия, в мире

Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища

17:11 19.01.2021 (обновлено: 18:48 19.01.2021)
 
© AP PhotoЛох-несское чудовище
Лох-несское чудовище - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр.
По его словам, во время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке.

"Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах", — цитирует ученого Daily Record.

Бауэр отметил, что именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Тем не менее подобные древние виды пока не встречались человеку, уточнил он.
Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
Изображение, снятое у озеро Лох-Несс - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
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Точно оно. Британцу удалось заснять "лох-несское чудовище"
 
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