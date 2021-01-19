https://ria.ru/20210119/chudovische-1593712087.html

Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища

Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища

В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:11

2021-01-19T17:11

2021-01-19T18:48

шотландия

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр.По его словам, во время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке.Бауэр отметил, что именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Тем не менее подобные древние виды пока не встречались человеку, уточнил он.Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.

https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573471856.html

шотландия

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шотландия, в мире