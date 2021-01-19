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Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища
Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища
В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:11
2021-01-19T17:11
2021-01-19T18:48
шотландия
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр.По его словам, во время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке.Бауэр отметил, что именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Тем не менее подобные древние виды пока не встречались человеку, уточнил он.Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
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шотландия, в мире
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр.
По его словам, во время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке.
"Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах", — цитирует ученого Daily Record.
Бауэр отметил, что именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Тем не менее подобные древние виды пока не встречались человеку, уточнил он.
Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.