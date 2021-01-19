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Трамп подписал указ об ограничении власти чиновников-технократов
Трамп подписал указ об ограничении власти чиновников-технократов
Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный ограничить власть чиновников-технократов в принятии решений о регулировании, мотивируя это необходимостью... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T02:30
2021-01-19T02:30
2021-01-19T02:30
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный ограничить власть чиновников-технократов в принятии решений о регулировании, мотивируя это необходимостью ответственности чиновников перед избирателями."Американский народ, избирая президента, играет роль в том, какие люди будут им править. Тем не менее, некоторые учреждения решили размыть границы демократического принципа ответственности, позволяя карьерным официальным лицам разрешать, одобрять и говорить последнее слово в вопросах регулирования", - говорится в указе.По мысли Трампа, таким образом власть переходит от избирателей к чиновникам, которых никто не избирал.Чтобы это исправить, Трамп предлагает, чтобы любые нормы регулирования подписывались политическими назначенцами президента. Точно так же разработка норм регулирования должна исходить от политических назначенцев.Трамп на протяжении всего срока враждовал с чиновниками-технократами, которых он обвинял в том, что они сопротивляются его повестке дня.Джо Байден, который станет президентом в среду, может отменить данный указ Трампа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Президент США
Дональд Трамп подписал указ, призванный ограничить власть чиновников-технократов в принятии решений о регулировании, мотивируя это необходимостью ответственности чиновников перед избирателями.
"Американский народ, избирая президента, играет роль в том, какие люди будут им править. Тем не менее, некоторые учреждения решили размыть границы демократического принципа ответственности, позволяя карьерным официальным лицам разрешать, одобрять и говорить последнее слово в вопросах регулирования", - говорится в указе.
По мысли Трампа
, таким образом власть переходит от избирателей к чиновникам, которых никто не избирал.
"Эта практика подрывает полномочия американцев выбирать, кто ими управляет, и я предпринимаю шаги, чтобы покончить с этим", - добавил Трамп.
Чтобы это исправить, Трамп предлагает, чтобы любые нормы регулирования подписывались политическими назначенцами президента. Точно так же разработка норм регулирования должна исходить от политических назначенцев.
Трамп на протяжении всего срока враждовал с чиновниками-технократами, которых он обвинял в том, что они сопротивляются его повестке дня.
Джо Байден
, который станет президентом в среду, может отменить данный указ Трампа.