https://ria.ru/20210119/aeroflot-1593619830.html

"Аэрофлот" с 28 января возобновит регулярные рейсы в Хельсинки

"Аэрофлот" с 28 января возобновит регулярные рейсы в Хельсинки

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:09

2021-01-19T09:09

2021-01-19T10:35

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января, сообщает авиакомпания.Рейсы по маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам.Частота полетов зависит от того, когда и в каком объеме восстановится международное авиасообщение.В компании отметили, что при планировании поездки важно учесть визовые правила и актуальные ограничения в стране пребывания.Помимо Финляндии, Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией и Катаром.Решение принято исходя из определенных ранее критериев: число новых случаев COVID-19 в стране в течение 14 дней не должно превышать 40 на 100 тысяч населения, суточный прирост заболеваемости за тот же срок должен быть не выше одного процента, а коэффициент распространения коронавируса за неделю — не более единицы.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/britaniya-1592681056.html

https://ria.ru/20210116/aviasoobschenie-1593332008.html

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новости - туризм, аэрофлот, финляндия, хельсинки, общество