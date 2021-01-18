https://ria.ru/20210118/zhirinovskiy-1593515695.html

Жириновский прокомментировал заведенное против него на Украине дело

Жириновский прокомментировал заведенное против него на Украине дело

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает незаконным возбужденное против него уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР, подготовительное заседание по которому... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:18

2021-01-18T14:18

2021-01-18T19:23

алексей диденко (политик)

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донецкая народная республика

михаил дегтярев

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает незаконным возбужденное против него уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР, подготовительное заседание по которому назначено на 19 января Шевченковским районным судом Киева.Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении троих членов ЛДПР: лидера партии Владимира Жириновского, первого замруководителя фракции партии Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", всем им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере") УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 10 до12 лет с конфискацией имущества.Диденко ранее назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции очередной кинокомедией и заявил, что повестки или оповещения они не получали. Парламентарий подчеркнул, что с Жириновским и Дегтяревым находится в санкционных списках Украины и прибыть в страну они не могут, "даже при всем желании".

https://ria.ru/20210115/buduschee-1593168077.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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алексей диденко (политик), луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, украина, в мире