Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/zhirinovskiy-1593515695.html
Жириновский прокомментировал заведенное против него на Украине дело
Жириновский прокомментировал заведенное против него на Украине дело
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает незаконным возбужденное против него уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР, подготовительное заседание по которому... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:18
2021-01-18T19:23
алексей диденко (политик)
луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил дегтярев
лдпр
владимир жириновский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1920x0_80_0_0_3e85a882bc71dbb84ccb8e16365e2f75.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает незаконным возбужденное против него уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР, подготовительное заседание по которому назначено на 19 января Шевченковским районным судом Киева.Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении троих членов ЛДПР: лидера партии Владимира Жириновского, первого замруководителя фракции партии Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", всем им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере") УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 10 до12 лет с конфискацией имущества.Диденко ранее назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции очередной кинокомедией и заявил, что повестки или оповещения они не получали. Парламентарий подчеркнул, что с Жириновским и Дегтяревым находится в санкционных списках Украины и прибыть в страну они не могут, "даже при всем желании".
https://ria.ru/20210115/buduschee-1593168077.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_1e3ee31d4604fed3b6d7314732995581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей диденко (политик), луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, украина, в мире

Жириновский прокомментировал заведенное против него на Украине дело

14:18 18.01.2021 (обновлено: 19:23 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает незаконным возбужденное против него уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР, подготовительное заседание по которому назначено на 19 января Шевченковским районным судом Киева.
Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении троих членов ЛДПР: лидера партии Владимира Жириновского, первого замруководителя фракции партии Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", всем им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере") УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 10 до12 лет с конфискацией имущества.
Диденко ранее назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции очередной кинокомедией и заявил, что повестки или оповещения они не получали. Парламентарий подчеркнул, что с Жириновским и Дегтяревым находится в санкционных списках Украины и прибыть в страну они не могут, "даже при всем желании".

"Процесс незаконный. Все, кто его начали и будут продолжать – это преступники, они совершают преступление", - заявил Жириновский в прямом эфире телеканала "Россия-1" в понедельник. При этом он не ответил на вопрос, отправится ли завтра в суд его адвокат.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:08Захват Капитолия в Вашингтоне
Жириновский заявил, что будущее за такими, как Трамп
 
Алексей Диденко (политик)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМихаил ДегтяревЛДПРВладимир ЖириновскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Стало известно, сколько россиян получили премию по итогам прошлого года
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
Лента новостейМолния