Жириновский прокомментировал заведенное против него на Украине дело
14:18 18.01.2021 (обновлено: 19:23 18.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает незаконным возбужденное против него уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР, подготовительное заседание по которому назначено на 19 января Шевченковским районным судом Киева.
Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении троих членов ЛДПР: лидера партии Владимира Жириновского, первого замруководителя фракции партии Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", всем им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере") УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 10 до12 лет с конфискацией имущества.
Диденко ранее назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции очередной кинокомедией и заявил, что повестки или оповещения они не получали. Парламентарий подчеркнул, что с Жириновским и Дегтяревым находится в санкционных списках Украины и прибыть в страну они не могут, "даже при всем желании".
"Процесс незаконный. Все, кто его начали и будут продолжать – это преступники, они совершают преступление", - заявил Жириновский в прямом эфире телеканала "Россия-1" в понедельник. При этом он не ответил на вопрос, отправится ли завтра в суд его адвокат.